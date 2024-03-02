Трибунал по поводу агрессии России состоится в Гааге – об этом договорились Украина и Нидерланды. Вероятно, именно там будут судить Путина.

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Мужчина подал иск против России: о какой сумме идет речь и удовлетворил ли его требования суд

Еще в прошлом году хмельничанин подал в суд против России. От государства-агрессора он требовал 1 миллион 200 тысяч гривен морального ущерба, поскольку в результате вооруженной агрессии и оккупации части территории Украины были нарушены его права.

Мужчина подробно объяснил, какие именно права были нарушены:

ему нанесены моральные страдания , поскольку он ежедневно испытывает стресс из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии;

, поскольку он ежедневно испытывает стресс из-за постоянных воздушных тревог и необходимости находиться длительное время в укрытии; он не может спать и вздрагивает от воя сирены;

и вздрагивает от воя сирены; ухудшились отношения с людьми ;

; "лидеры общественного мнения привели его к накоплению психологического негатива, который явно ускорил естественные процессы его старения , что привело к его преждевременности";

, что привело к его преждевременности"; созерцание разрушенных ракетными ударами зданий на Дубово и Грузевице города Хмельницкого приносит ему дополнительный дискомфорт.

Что интересно, он требовал и компенсации от Украины – правда, только 1 гривну. Мол, органы государственной власти работали недобросовестно.

Суд отказал истцу. Там объяснили, что действительно, все граждане Украины "понесли безусловные моральные страдания" и не чувствуют себя в безопасности, но мужчина должен был привести доказательства правонарушения. К тому же судьи отметили, что на территории Хмельницкого не велись активные боевые действия, мужчина не выезжал, а его имущество не было повреждено. Поэтому Россия может заплатить разве что 200 тысяч гривен.

Так сколько Россия должна заплатить хмельничанину

Адвокаты подали апелляцию на это решение и указали, что суд не выяснил все обстоятельства дела и сделал ошибочные выводы о необоснованности исковых требований.

Согласно новому решению, мужчина имеет право подавать иск, его требования обоснованны, а Россия действительно должна заплатить 200 тысяч гривен.

Россия должна заплатить всем нам

На Западе давно говорят о том, что замороженные активы россиян следует использовать в пользу Украины. План использования замороженных активов России должен быть готов к июню, его подготовят страны G7. Такие сроки назвал Джо Байден.

Также ко второй годовщине вторжения состоялись акции #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. Активисты буквально выставили счет государству-агрессору – на фото можно увидеть огромный чек.

Согласно последним подсчетам, которые опубликовал Всемирный банк, общая стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.