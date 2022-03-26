Россия на Донбассе за день потеряла 3 самолета и 8 танков, – ООС
Источник:ООС
За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 9 атак российских войск. В результате уничтожили: 3 вражеских самолета, 8 танков и другую технику оккупанта.
Враг понес немалые потери
Враг понес и значительные потери среди личного состава. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных Сил за 26 марта.
Внимание В Донецкой области от вражеских обстрелов погиб ребенок, есть раненые
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских самолета и 3 беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Также сообщили, что украинские воины уничтожили 8 российских танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
А общие потери русских войск составили до 170 человек.
Актуально о ситуации на Донбассе
К слову, россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях. К сожалению, в результате вражеских атак гибнут люди.
По данным Донецкой области, с начала полномасштабного российского вторжения от рук врага в Донецкой области погибли 127 человек, 513 получили ранения. Это – без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Жертвы российских атак в Донецкой области / Инфографика
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