При циничном условии: в России допустили привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе
Источник:DW
В России заявили, что якобы не категорически против участия США в нормандском формате. Они допускают такую возможность, но лишь с учетом одного условия.
Ранее были процессы в которых допускали привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 26 июня сказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Какое условие выдвигают россияне
Рябков заявил, что США в нормандском формате должны выгодно для России "влиять" на Украину. В частности, "заставлять" Киев выполнять минские обязательства.
Вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс,
– заявил чиновник.
Он добавил, что пока никакие конкретные обсуждения по подключению США к нормандскому формату не проходят: "Мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях". В то же время Рябков добавил, что якобы при нынешнем подходе американцам там "делать нечего".
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Что известно о возможном присоединении США к переговорам
- Украина уже давно выступает за присоединение США к нормандскому формату. Президент Владимир Зеленский говорил, что глава Белого Дома мог бы усилить переговоры.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что главе России Владимиру Путину идея присоединения США к формату точно не понравится. Формат можно расширять только по общему решению всех участников, а Кремль будет блокировать присоединение Вашингтона из-за его поддержки Киева.