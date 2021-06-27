При циничном условии: в России допустили привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе

В России заявили, что якобы не категорически против участия США в нормандском формате. Они допускают такую возможность, но лишь с учетом одного условия.

Ранее были процессы в которых допускали привлечение США к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом 26 июня сказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Какое условие выдвигают россияне

Рябков заявил, что США в нормандском формате должны выгодно для России "влиять" на Украину. В частности, "заставлять" Киев выполнять минские обязательства.

Вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс,

– заявил чиновник.

Он добавил, что пока никакие конкретные обсуждения по подключению США к нормандскому формату не проходят: "Мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях". В то же время Рябков добавил, что якобы при нынешнем подходе американцам там "делать нечего".

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Что известно о возможном присоединении США к переговорам