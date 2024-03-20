Россия почти достроила военный порт в оккупированной Абхазии, – СМИ

В Очамчирском районе оккупированной Абхазии Россия достраивает военный порт. На грузинском телеканале рассказали, для чего россияне построили этот объект.

Телеканал Pirveli поделился фотографиями и видео, на которых видно строительство российского военного порта в Очамчире.

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Что известно о новом субъекте, что строит Россия

Согласно информации грузинского телеканала Pirveli, порт, который Россия хочет использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти построили.

На кадрах, снимавшихся с дрона, которые опубликовал канал, можно увидеть новое здание. Как говорится в материале, его построили, вероятно, для размещения сотрудников, которые должны обслуживать российский военный объект в оккупированной Грузии.

Кроме этого, на видео можно наблюдать интенсивное движение строительной техники. Как утверждает Pirveli, установлено, что работы там продолжаются непрерывно.

Цель Москвы – как можно скорее поставить российские военные корабли в порт,

– отметили на грузинском телеканале.

Телеканал указывает, что порт может быть использован против Украины и стать мишенью для ее военных средств.

Что этому предшествовало

Ранее в медиа сообщали, что Россия начала строительство военно-морской базы в оккупированной Абхазии – Россия уже начала в Очамчирском районе инфраструктурные работы и начала переброску военных кораблей.

Кроме этого, в начале октября 2023 года так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования российского флота. Он сообщал, что соответствующее "соглашение" с Россией уже подписали.