Россия думала, что операция пройдет быстро: планировалось 100 погибших с их стороны
Российские оккупанты переоценили свои силы в войне против Украины. Захватчик думал, что быстро сможет оккупировать Украину.
Потери России в сто раз больше, чем они ожидали
Об этом заявил антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире одного из телеканалов Украины.
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Российская Федерация, когда планировала операцию по принуждению к миру в Украине – она думала, что эта операция будет очень короткая,
– сказал Подоляк.
Россия понимала, что получит последствия из-за нападения, но думала, что они будут "достаточно комфортными".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что Россия с военной точки зрения ожидала 100 погибших. В то же время, уже сейчас на 9-й день войны потери агрессора составляют примерно 10 тысяч.
Таким образом, потери России уже сейчас в сто раз больше, чем они ожидали.
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