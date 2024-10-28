Россия дважды атаковала Харьков: Терехов рассказал, какие последствия
Источник:Игорь Терехов
Российские захватчики дважды атаковали Харьков. Ударили по городу вечером 27 октября и ночью 28 октября. В результате вражеского обстрела есть много пострадавших.
Об этом сообщил Игорь Терехов в телеграме. Городской голова рассказал, какие последствия российских атак.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Какие последствия атаки на Харьков
Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки на Харьков ночью 28 октября.
На данный момент есть информация о семи пострадавших в Холодногорском районе, в частности, девушке 16 лет,
– сообщил городской голова.
Добавил, что в многоэтажке повреждено перекрытие между 8 и 9 этажами. Разрушены 3 квартиры.
Также Терехов отметил, уже есть более подробная информация по вечернему обстрелу.
Количество пострадавших возросло до 6, – 3 раненых в Салтовском районе, и 3 – в Шевченковском. Разрушена одна хозяйственная постройка и поврежден 21 частный дом и 4 авто,
– написал мэр Харькова.
На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы на девятиэтажке.
Последствия обстрела Харькова / Фото полиции