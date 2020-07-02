Глава Кремля Владимир Путин считает, что Россия еще не успела сформироваться после развала СССР. По его мнению, с тех пор прошло слишком мало времени.

Такое громкое заявление российский лидер сделал во время своего обращения к гражданам, которых похвалил за участие в голосовании за поправки в конституцию. Об этом информирует Интерфакс.

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Современная Россия, безусловно, находится еще на стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас много, как говорят в народе, сделано на живую нитку,

– сказал он.

Путин вспомнил об СССР, благодаря россиян за голосование относительно изменений в Конституцию РФ. Заметим, что такое заявление выглядит довольно подозрительно, если рассматривать его в контексте других высказываний Владимира Путина.

Так, совсем недавно российский лидер высказал претензии к соседним странам из-за так называемых "территориальных подарков". По его словам, "государства, некогда входившие в СССР, после его распада получили в придачу большое количество исторических русских земель".

Вероятно, таким "подарком", по мнению Путина, является и Крым, который он аннексировал. Возможно, речь идет еще и о других украинских территориях, но об этом остается только гадать.

Тем временем россияне проголосовали на референдуме за поправки Путина в конституцию.

Как это было: кратко