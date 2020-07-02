Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що Росія ще не встигла сформуватися після розвалу СРСР. На його думку, з тих пір пройшло надто мало часу.

Таку гучну заяву російський лідер зробив під час свого звернення до громадян, яких похвалив за участь у голосуванні за поправки до конституції. Про це інформує Интерфакс.

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Сучасна Росія, безумовно, перебуває ще на стадії формування, становлення. Це стосується всіх аспектів нашого життя: і політичної системи, і економіки, і так далі. Ми багато в чому ще дуже вразливі, у нас багато, як кажуть в народі, зроблено на живу нитку,

– сказав він.

Путін згадав про СРСР, дякуючи росіянам за голосування щодо змін в конституцію РФ. Зауважимо, що така заява виглядає досить підозріло, якщо розглядати її у контексті інших висловлювань Володимира Путіна.

Так, зовсім недавно російський лідер висловив претензії до сусідніх країн через так звані "територіальні подарунки". За його словами, "держави, що колись входили до СРСР після його розпаду отримали в придачу велику кількість історичних російських земель".

Ймовірно, таким "подарунком", на думку Путіна, є і Крим, який він анексував. Можливо, йдеться ще й про інші українські території, але про це залишається лише гадати.

Тим часом росіяни проголосували на референдумі за поправки Путіна до конституції. Як це було: коротко