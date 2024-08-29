Россия формирует новую бригаду для поддержки сил на Харьковщине

Оккупанты формируют новую "добровольческую" бригаду для поддержки группировки "Север", что действует на Харьковщине. Приказ о "Барсе" вражеское минобороны издало 21 августа.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев. Кстати, некоторые эксперты считают, что формирование добровольческих подразделений в российской армии – скрытая форма мобилизации.

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Что известно о новой российской бригаде "Барс"

В соответствии с приказом минобороны России от 21 августа 2024 года и указания начальника генштаба от 22 августа, в России начали формирование новой "добровольческой" бригады под названием "Барс".

В ее состав будут входить 3 отдельных отряда. В частности, "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород". В общем 4921 военнослужащего. Задачей новой бригады агрессора будет поддержка группировки войск "Север".

Как считают некоторые эксперты, формирование добровольческих подразделений в армии представляет собой скрытую форму мобилизации, при этом кандидаты набираются чаще всего из бедных регионов, и иностранных граждан, которые не всегда имеют соответствующий боевой опыт,

– отметили в ОТГ "Харьков".