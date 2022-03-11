Россия формирует резервы для дальнейшей их переброски на территорию Украины, – Генштаб ВСУ

Оккупанты не прекращают попыток захватить все больше населенных пунктов Украины. В частности в Генштабе ВСУ отмечают, что Россия уже работает над формированием резервов.

В свежей сводке Генштаб ВСУ подчеркнул, что враги продолжают нести потери. Но, к сожалению, это не останавливает руководство России.

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Оккупанты формируют резервы для переброски на территорию Украины

В частности сообщается о том, что продолжается формирование резервов противника. Их будут перебрасывать в районы ведения боевых действий на территорию Украины, чтобы усиливать тех оккупантов, которым наши военные дали отпор.

Также подчеркивается, что группировки войск оккупантов наращивают системы противовоздушной обороны. Делают они это на Донецком и Таврическом направлениях.

Кроме того, напомнили в Генштабе ВСУ, враг продолжает бомбардировать другие украинские города – Днепр, Луцк и Ивано-Франковск.

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