Россия гордится, что умеет убивать, – Зеленский сделал заявление после новых ударов по гражданским

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 июня, сделал заявление на фоне новых ударов России, в частности смертельной атаки по Прилукам Черниговской области.

Также он отметил, что Россия продолжает отвергать любые инициативы по достижению мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента.

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Что сказал Зеленский в сегодняшнем обращении

Владимир Зеленский констатировал, что сегодня россияне дважды за день ударили по Херсону, разрушив здание областной администрации. Он отметил, что атака на гражданское здание происходит не впервые, а сегодняшний удар был показательным.

Никакого военного смысла. И все это – каждый такой удар – вовсе не о так называемых "первопричинах" войны, о которых в Москве любят поговорить. Это о том, что они болеют войной, ненавистью и желанием уничтожать жизнь других народов,

– заявил президент.

По его словам, преодолеть это возможно только путем дипломатии, усилением санкций, а также давлением оружием и технологиями. Он напомнил, что Россия разрушала жизнь народов Кавказа, уничтожала жизнь в Сирии, и даже распространила это в Африке.

"Россия гордится этим, гордится, что умеет убивать. И, честно говоря, больше ничего это государство нормально не научилось. Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Его жизнь посвящена спасению других, а Россия так с ним и многими другими людьми", – добавил он.

Также Владимир Зеленский отметил удары по Харькову, Никополю, громадах Запорожья, а также по Сумской, Донецкой и Херсонской областях. Он сказал, что это обыденность того, что позволяют себе россияне, пока мир молчит.

"Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы Россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать", – подчеркнул украинский лидер в обращении.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска в очередной раз нанесли удары по нескольким украинским городам, атакуя мирное население. Одним из обстрелянных населенных пунктов стали Прилуки в Черниговской области, где в результате атаки вспыхнули пожары.