У оккупантов было много времени, чтобы подготовить новый массированный удар. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что свидетельствует о готовности россиян к атаке.
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Россияне все подготовили
В Воздушных силах сообщили, что отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам. Однако это не гарантирует, что в ближайшее время не будет массированных атак.
Ракетную атаку россияне уже точно подготовили, технически она уже готова. А-50 для ее сопровождения, собственно, и не очень нужны. Он был нужен для считывания расположения наших ЗРК для корректировки будущих направлений. Даже если его уничтожили, россияне однозначно могут запустить несколько десятков ракет,
– объяснил Роман Свитан.
Последняя мощная массированная атака состоялась еще 1 января, а для того, чтобы подготовить новую, необходимо около месяца – полтора. Прошло уже два месяца, поэтому оккупанты могут в очередной раз прибегнуть к террористическим ударам по всей территории Украины.
"На аэродром "Энгельс-2" уже сели четыре дополнительных борта стратегических бомбардировщиков (Ту-22М3 – 24 Канал). В принципе, они могут это сделать и с "Энгельса", время подлета на несколько часов будет уменьшенным. У нас будет всего 1,5 часа, чтобы подготовиться к подлету ракет", – заметил летчик-инструктор.
Ракетная атака на Украину: что известно
- В ночь на 27 февраля россияне атаковали Полтаву. Между сигналом воздушной тревоги и взрывом прошла всего минута. В 02:04 жителей предупредили об угрозе, уже в 02:05 в городе прогремел взрыв. В Полтавской ОВА впоследствии сообщили, что попаданий на территории Полтавщины, к счастью, не обнаружили.
- Ночью россияне запускали дроны и ракеты, в опасности были несколько областей. В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.
- К слову, утром 27 февраля Россия также атаковала Запорожскую область. К счастью, украинские защитники сбили вражескую цель в воздухе, разрушений и пострадавших не было.