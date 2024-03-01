У оккупантов было много времени, чтобы подготовить новый массированный удар. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что свидетельствует о готовности россиян к атаке.

Посмотрите также Иностранные компоненты: в ракетах из КНДР было найдено западную и китайскую электронику

Россияне все подготовили

В Воздушных силах сообщили, что отсутствие в небе А-50 помогает работать по российским самолетам. Однако это не гарантирует, что в ближайшее время не будет массированных атак.

Ракетную атаку россияне уже точно подготовили, технически она уже готова. А-50 для ее сопровождения, собственно, и не очень нужны. Он был нужен для считывания расположения наших ЗРК для корректировки будущих направлений. Даже если его уничтожили, россияне однозначно могут запустить несколько десятков ракет,

– объяснил Роман Свитан.

Последняя мощная массированная атака состоялась еще 1 января, а для того, чтобы подготовить новую, необходимо около месяца – полтора. Прошло уже два месяца, поэтому оккупанты могут в очередной раз прибегнуть к террористическим ударам по всей территории Украины.

"На аэродром "Энгельс-2" уже сели четыре дополнительных борта стратегических бомбардировщиков (Ту-22М3 – 24 Канал). В принципе, они могут это сделать и с "Энгельса", время подлета на несколько часов будет уменьшенным. У нас будет всего 1,5 часа, чтобы подготовиться к подлету ракет", – заметил летчик-инструктор.

Обратите внимание! По данным OSINT-аналитиков, на аэродроме "Энгельс-2" общее количество стратегической авиации по состоянию на 28 февраля – 12 бортов. Речь идет о: 5 стратегических бомбардировщиках Ту-95МС;

3 стратегических бомбардировщика Ту-160;

4 стратегических бомбардировщика – Ту-22МЗ.

Ракетная атака на Украину: что известно