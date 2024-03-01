В окупантів було багато часу, аби підготувати новий масований удар. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що свідчить про готовність росіян до атаки.

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Росіяни все підготували

У Повітряних силах повідомили, що відсутність в небі А-50 допомагає працювати по російських літаках. Однак це не гарантує, що найближчим часом не буде масованих атак.

Ракетну атаку росіяни вже точно підготували, технічно вона вже готова. А-50 для її супроводу, власне, й не дуже потрібні. Він був потрібен для зчитування розташування наших ЗРК для коректування майбутніх напрямків. Навіть якщо його знищили, росіяни однозначно можуть запустити кілька десятків ракет,

– пояснив Роман Світан.

Остання потужна масована атака відбулася ще 1 січня, а для того, щоб підготувати нову необхідно близько місяця – півтора. Минуло уже два місяці, тож окупанти можуть вкотре вдатися до терористичних ударів по всій території України.

"На аеродром "Енгельс-2" вже сіло чотири додаткові борти стратегічних бомбардувальників (Ту-22М3 – 24 Канал). В принципі, вони можуть це зробити й з "Енгельса", час підльоту на кілька годин буде зменшеним. У нас буде всього 1,5 години, щоб підготуватися до підльоту ракет", – зауважив льотчик-інструктор.

Зверніть увагу! За даними OSINT-аналітиків, на аеродромі "Енгельс-2" загальна кількість стратегічної авіації станом на 28 лютого – 12 бортів. Мовиться про: 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

3 стратегічних бомбардувальники Ту-160;

4 стратегічних бомбардувальники – Ту-22МЗ.

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