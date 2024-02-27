Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух о 09:09. Тривогу в області оголосили за кілька хвилин до цього – о 09:05.

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Окупанти атакували Запоріжжя

На Півдні та Сході зранку оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння з Криму. Згодом Іван Федоров повідомив, що загроза балістики є й для Запорізької області.

Близько о 09:09 пролунав вибух у Запоріжжі. Інших деталей Федоров не повідомляв.

Станом на 09:20 повітряна тривога продовжується у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.