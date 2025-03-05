Все готовы, – руководитель ЦПД предупредил о намерениях россиян относительно массированных обстрелов

Россия уже больше недели готова к новым массированным обстрелам. Запасы ракет накоплены, стратегическая авиация полностью подготовлена. Все зависит только от приказа командования.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он добавил, что действия россиян предсказуемы, а их план ударов по энергетической инфраструктуре зимой потерпел неудачу.

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Этому способствовали два фактора: погодные условия, которые мешали точно попадать в цели, а также эффективная работа украинских военных. Они уничтожали нефтеперерабатывающие заводы, где хранилось авиационное топливо, склады с ракетами и аэродромы.

Россия увеличила заказ на "Шахеды"

"Но стратегия России не изменилась. Не исключено, что они могут превентивно готовиться к следующей зиме, чтобы создать Украине проблемы. Я уверен, что Россия не собирается завершать войну в этом году. Об этом свидетельствует вся их деятельность: работа ВПК, задачи по наращиванию количества "Шахедов", ежедневные пуски и увеличение экипажей", – сказал Андрей Коваленко.

Он добавил, что Россия, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам, продолжает наносить удары, ее бомбардировщики снаряжены, а военно-промышленный комплекс наращивает производство ракет Х-101 и "Шахедов".

Планы расписаны до конца года. Например, завод "Алабуга" в Татарстане, который занимается производством "Шахедов", в прошлом году выпустил 6 тысяч дронов, а также 10 тысяч дронов-обманок, которые перегружают ПВО – это их главная цель. И это только одно предприятие, а таких значительно больше,

– сказал Коваленко.

Он добавил, что в этом году для "Алабуги" уже запланировано производство более 8 тысяч "Шахедов" и не менее 15 тысяч дронов-обманок. Темпы производства существенно растут.

"Россия не готовится к миру. Поэтому в ее планы, конечно, могут входить удары по энергетике и инфраструктуре с целью нанести Украине как можно больше проблем уже следующей зимой. К этому все готовы", – подытожил Коваленко.