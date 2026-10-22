Венс заявил, что Россия готова к переговорам

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия и Украина согласились сесть за стол переговоров. Так он ответил на вопрос, почему на этот раз диалог может состояться, если ранее Москва не соглашалась на переговоры.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Россия согласилась на переговоры с Украиной?

Во время общения с журналистами Венса спросили, что дает ему основания полагать, что на этот раз ситуация изменится, ведь Украина уже неоднократно выражала готовность к переговорам, тогда как Россия не соглашалась на них.

В ответ американский вице-президент заявил, что, по его мнению, обе стороны готовы к диалогу.

Что ж, я думаю, что обе страны согласились сесть за стол переговоров,

– сказал Джей Ди Венс.

Напомним, Стив Виткофф предложил провести "саммит США, Китая и России" по вопросу прекращения войны в Украине. Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина может состояться в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, причем без участия Украины.

Эту инициативу уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, когда большие державы договаривались о послевоенном устройстве мира.

Советник Кремля Юрий Ушаков подтвердил, что возможность трехстороннего формата обсуждалась после встречи Виткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге.

Против переговоров без Украины выступили американские республиканцы: сенатор Билл Кассиди назвал такую идею морально неправильной и безрассудной, а Том Тиллис предупредил, что Путин пытается манипулировать Трампом.