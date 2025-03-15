Об этом Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 14 марта, передает 24 Канал.

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Заявления Путина о сотрудничестве по недрам с США несерьезны

Президент Украины соглашается, что Россия имеет много полезных ископаемых и имеет больше всего природных ресурсов среди всех стран мира. Однако россияне не занимаются глубокой добычей полезных ископаемых, ведь для этого нужно иметь силы и технологии. Поэтому предложения российского диктатора предоставить недра Соединенным Штатам, вероятно, являются пустыми словами.

Я думаю, что Путин просто так об этом сказал. Ну, так сказал: "Да и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это же не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, также воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной". Они воспринимали, что если так говорят, значит так оно и есть. А потом они поняли Путина больше. То, что он говорит, часто расходится с реальными действиями,

– отметил Владимир Зеленский.

Ранее во время переговоров в Саудовской Аравии Россия цинично предлагала США предоставить доступ к полезным ископаемым, добытые на временно оккупированных территориях Украины. Администрация Трампа не согласилась на такое соглашение, но такую возможность не отвергла сразу.

Соглашение США и Украины о редкоземельных металлах

Владимир Зеленский рассказывал журналистам, что Украина уже имеет рамочное соглашение, которое вскоре подпишут с Соединенными Штатами. А более глубокое соглашение с цифрами будет ратифицировано парламентом Украины позже.