Россия готовила это 2,5 месяца, – в МВД высказались о якобы "химическом оружии" в Украине

Россияне снова распространили очередной бред. Якобы на Чернобыльской АЭС создают ядерное оружие, а в Украине существуют мифические лаборатории США. В Кремле готовили это несколько месяцев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, не может исключать, что подобное россияне сами могут спровоцировать в Украине.

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Денисенко: Важный международный накал на действия России

Как отметил Денисенко, россиянам очень лень придумывать что-то новое и сложное. Именно поэтому история с украинскими химическими лабораториями появилась не сейчас.

Впервые об "украинских химических лабораториях", где американцы выращивают неизвестно какие вирусы, появились примерно 2,5 месяца назад,

– подчеркнул он.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что лживые публикации появлялись периодически – фактически 1 раз в 10 дней. В стране-агрессоре информационно уже готовили эту историю.

"Очень хорошо, что сейчас и британцы, и американцы включились в ответы. Важно, чтобы был большой международный информационный накал", – считает Денисенко.

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