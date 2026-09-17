"Должно было быть много жертв": Россия готовила взрыв 10-килограммовой бомбы в Измаиле, – СБУ

СБУ предотвратила теракт в Одесской области и задержала российского агента. По указанию оккупантов он подготовил 10-килограммовую бомбу для взрыва государственного учреждения в Измаиле.

Злоумышленник планировал дистанционно взорвать взрывчатку в час пик, чтобы причинить максимальный ущерб гражданскому населению. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как Россия готовила теракт в Измаиле?

Вражеского пособника задержали в Белгород-Днестровском районе. Мужчина как раз заканчивал сборку самодельного взрывного устройства в своей квартире.

Расследование установило, что задержанный является местным наркозависимым, которого российские спецслужбы завербовали в июле этого года через телеграм-каналы, когда тот искал подработку.

Фигурант получил от куратора из страны-агрессора пошаговую инструкцию, приобрел необходимые детали и изготовил взрывчатку мощностью 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Для увеличения силы поражения он снабдил устройство металлическими шурупами и болтами и подключил к нему мобильный телефон с удаленным доступом.

По данным правоохранителей, оккупанты планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в южном регионе Украины с помощью массового теракта.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в подготовке к террористическому акту.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мужчина готовил взрыв в Измаиле / Фото СБУ

Ранее стало известно, что СБУ предотвратила теракт в пригороде Киева. Российские спецслужбы планировали взорвать гражданский автомобиль возле жилого дома.

Для этого они завербовали безработную местную жительницу, представившись сотрудниками украинских правоохранительных органов.