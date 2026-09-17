Зловмисник планував дистанційно підірвати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як Росія готувала теракт в Ізмаїлі?

Ворожого поплічника затримали у Білгород-Дністровському районі. Чоловік саме завершував збирання саморобного вибухового пристрою у власній квартирі.

Розслідування встановило, що затриманий є місцевим наркозалежним, якого російські спецслужби завербували в липні цього року через Телеграм-канали під час пошуку заробітку.

Фігурант отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію, придбав необхідні деталі та виготовив вибухівку потужністю 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Для збільшення сили ураження він спорядив пристрій металевими шурупами й болтами та під'єднав мобільний телефон із віддаленим доступом.

За даними правоохоронців, окупанти планували розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України за допомогою масового теракту.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в готуванні до терористичного акту.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловік готував вибух в Ізмаїлі / Фото СБУ

Раніше стало відомо, що СБУ запобігла теракту в передмісті Києва. Російські спецслужби планували підірвати цивільний автомобіль біля житлового будинку.

Для цього вони завербували безробітну місцеву жительку, представившись співробітниками українських правоохоронних органів.