Готовил "маячок" для удара по ЛЭП Ровненской АЭС: СБУ разоблачила еще одного российского агента

На Ровненщине СБУ задержала еще одного агента ГРУ. Мужчина помогал готовить воздушную атаку России по линиям электропередач, которые питают Киев и весь столичный регион Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как СБУ предотвратила удар по линиям электропередач РАЭС

Так, мужчина должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровненскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевщины.

Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу "маячка" оккупанты планировали направить "Шахеды", чтобы обесточить столичную агломерацию,

– рассказывают в СБУ.

Российским агентом оказался бывший работник Ровненской АЭС, который уволился с объекта еще до полномасштабного вторжения.

Однако весной 2025 года ему на мессенджер написал "связной" военной разведки России из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги. После вербовки экс-работник АЭС получил подробную инструкцию к заданию.

Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС. После этого он скрытно пробрался к цели и пытался активировать трекинговый модуль. В это время его задержала контрразведка СБУ. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, которым он пользовался для связи с ГРУ.

Мужчину, который готовил удар по ЛЭП, задержали / Фото прокуратуры и СБУ

Кстати, на днях на Ровненщине СБУ задержала двух 18-летних юношей, которые пытались взорвать наряд полиции. Ребята осуществили фейковый вызов о якобы обнаруженном теле, а когда правоохранители прибыли на место – раздался взрыв.