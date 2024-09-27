Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Россия может поразить именно подстанции. Между тем Китай может помогать стране-агрессору в этих планах.

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Реальная угроза атаки на украинские АЭС

Военный эксперт выразил сомнения, что россияне смогут нанести прямой удар по самому атомному реактору, а именно ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). Эти реакторы изначально строили таким образом, чтобы они могли выдержать прямой удар ракетой.

Маловероятно, что они осуществят именно такой удар. Некорректно говорить, что это приведет к выбросу радиации, то есть к взрыву самого реактора. Могут ли ударить по подстанциям? Могут. Может ли произойти заглушение реактора, как ответ на то, что энергии некуда деваться? Да,

– подчеркнул Черник.

Мир, по мнению военного эксперта, на подобные действия россиян никак не отреагирует. Захват оккупантами Запорожской АЭС и подрыва Каховской ГЭС вызвал только обеспокоенность и не более.

Для защиты украинской энергетики Украине нужно минимум десяток десяток батарей Patriot, то есть 40 пусковых установок. Черник отметил, что нет ни одной номенклатуры вооружения россиян, которое бы Украина не сбила.

Между тем Китай на Совбезе ООН призвал Россию отказаться от подобных атак. Однако Зеленский также ранее сообщил, что страна-агрессорка с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС.

По словам военного эксперта, Китай действительно может помогать стране-агрессору, ведь публичные заявления и настоящие действия часто могут отличаться.

"Почему в дипломатии никогда и никто не высказывается четко? Потому что с начала основания дипломатии стратегические интересы страны за день могут измениться. Так оно и работает в Китае", – добавил Черник.

Заметьте! Россия продолжает энергетический террор Украины и пытается имитировать угрозу для АЭС. Так, российский "Шахед" недавно пролетел вблизи Хмельницкой АЭС, подобные случаи случаются не впервые. Энергоатом сообщил об этом соответствующим учреждениям для направления нот в МАГАТЭ.