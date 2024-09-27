Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що Росія може вразити саме підстанції. Тим часом Китай може допомагати країні-агресорці у цих планах.

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Реальна загроза атаки на українські АЕС

Військовий експерт висловив сумніви, що росіяни зможуть завдати прямого удару по самому атомному реактору, а саме ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). Ці реактори від самого початку будували у такий спосіб, щоб вони могли витримати прямий удар ракетою.

Малоймовірно, що вони здійснять саме такий удар. Некоректно казати, що це призведе до викиду радіації, тобто до вибуху самого реактора. Чи можуть вдарити по підстанціях? Можуть. Чи може відбутись заглушення реактора, як відповідь на те, що енергії немає куди діватись? Так,

– підкреслив Черник.

Світ, на думку військового експерта, на подібні дії росіян ніяк не відреагує. Захоплення окупантами Запорізької АЕС та підриву Каховської ГЕС викликало дише стурбованість і не більше.

Для захисту української енергетики Україні потрібно мінімум десяток батарей Patriot, тобто 40 пускових установок. Черник наголосив, що немає жодної номенклатури озброєння росіян, яке б Україна не збила.

Тим часом Китай на Радбезі ООН закликав Росію відмовитись від подібних атак. Однак Зеленський також раніше повідомив, що країна-агресорка за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС.

За словами військового експерта, Китай справді може допомагати країні-агресорці, адже публічні заяви та справжні дії часто можуть відрізнятись.

"Чому в дипломатії ніколи та ніхто не висловлюється чітко? Тому що від початку заснування дипломатії стратегічні інтереси країна за день можуть змінитись. Так воно і працює в Китаї", – додав Черник.

Зауважте! Росія продовжує енергетичний терор України та намагається імітувати загрозу для АЕС. Так, російський "Шахед" нещодавно пролетів поблизу Хмельницької АЕС, подібні випадки трапляються не вперше. Енергоатом повідомив про це відповідним установам для направлення нот до МАГАТЕ.