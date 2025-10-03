Россияне в очередной раз стремятся, чтобы Украина зимой осталась без света и тепла. Оккупанты пытаются атаковать украинскую энергетическую систему.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал в эфире 24 Канала, готова ли Украина к российским атакам. По его словам, общая подготовка, в частности планы ремонтных работ, будут реализованы в определенные сроки. Касательно накопления газа в подземных хранилищах, то это тоже прописано во всех необходимых документах.

Готова ли Украина к ударам России по энергетике?

Геннадий Рябцев отметил, что Украина также имеет планы ввести новые распределительные мощности. Однако Россия может наносить удары, которые будут затруднять поставки газа украинцам.

Газоперекачивающие станции могут быть под обстрелом и выведены из строя. Кроме того, если, например, в Укрэнерго есть чем заменить трансформатор, который вышел из строя после очередного обстрела, то Черниговоблэнерго могли не провести необходимые работы для защиты своих объектов,

– разъяснил он.

Поэтому очень сложно оценить степень подготовки к отопительному сезону всей электроэнергетической системы Украины.

Эксперт по энергетическим вопросам отметил, что, однозначно, России не удастся погрузить всю нашу страну в темноту, ведь это невозможно, но оккупантам может удаться достичь блэкаута в некоторых прифронтовых регионах.

Возможно ли сократить добычу газа на Полтавщине? Да, возможно. Поэтому эта безопасность, готовность и устойчивость определяются совокупностью многих факторов. Если на каком-то из элементов цепочки кто-то недоработает, то цепочка будет разрушена полностью,

– подчеркнул он.

Поэтому очень важно, чтобы все слаженно работали для того, чтобы уберечь Украину от проблем с электро и газоснабжением.

Он подытожил, что в целом наша страна готова к отопительному сезону, но Россия может нарушить эту оптимистичную картину, в частности в прифронтовых регионах. Поэтому есть задача уменьшить вероятность непредсказуемых ситуаций и быть готовыми к решению негативных последствий.

