Россия готовит детей и взрослых к возможному началу боевых действий, – The New York Times

Кремль хочет подготовить россиян к возможности начала боевых действий. При этом, там пытаются влиять не только на сознание взрослых, но и детей.

Одно из самых популярных американских СМИ, газета The New York Times, посвятило этой теме обширный материал. Там объяснили, как Россия милитаризирует свое общество.

Обратите внимание Снова угрожают НАТО: Россия не исключает размещение ядерного оружия в Беларуси

Российских детей с маленького готовят к службе

Журналисты обратили внимание на "военно-патриотическое воспитание" детей в России, которое власти расценивают как один из приоритетов. Для молодежи со всей страны недавно организовали конкурс, чтобы поупражняться в патриотизме. Студенты в течение нескольких дней подряд соревновались в прочтении карт, стрельбе, а также участвовали в викторинах по истории. Часть финансирования конкурса поступала из Кремля.



Как Россия милитаризирует детей / Фото The New York Time

Ветеран спецназа КГБ – Святослав Омельченко – является основателем группы "Вымпел", которая организовывала это мероприятие. "Родители и дети понимают, что эта агрессивная оболочка вокруг нас сжимается, твердеет. Мы делаем все, чтобы дети знали об этом и были готовы пойти и служить", – заявил он.

"Кремль продает идею войны"

Как отмечает издание, российская власть насаждает гражданам мысль о том, что их родина окружена врагами. Эту концепцию, мол, продвигают через школы, вооруженные силы, медиа и православную церковь. В правительстве государства-агрессора даже говорят, что, возможно, Москве снова придется защищаться, "как против нацистов во Второй мировой войне".

Читайте также Британская разведка предупредила о "считанных днях" до нападения России на Украину

The New York Times пишет, что неуклонная милитаризация российского общества при президенте Путине внезапно стала очень важной. Особенно сейчас, когда там наращивают войска возле украинской границы и разжигают опасения Запада относительно нового наступления. "Похоже, она приучила многих к мысли, что могут начаться боевые действия", – говорится в статье.

В ней журналисты также приводят слова Дмитрия Муратова – редактора Российской газеты, получившего Нобелевскую премию мира. "Власть активно продает идею войны. Люди привыкают к мысли о ее допустимости", – заметил он.

К каким методам прибегает Кремль

Также в американском СМИ вспомнили о выступлении Путина перед военными руководителями страны, которое состоялось 21 декабря. Глава Кремля там сыпал обвинениями в сторону Запада. Он настаивал, что Россия якобы не желает кровопролития, но готова ответить "военно-техническими мерами на агрессивное поведение".

Чтобы влиять на сознание россиян и их восприятие реальности, российские власти используют, в частности, государственное телевидение. Там цинично внедряют нарративы о "фашистском перевороте в Украине" и "Западе, который стремится уничтожить Россию".

Как Путин готовится к войне: смотрите в видеоблоге на 24 канале