Враг бьет по критической инфраструктуре и готовит диверсии: ВСУ просят украинцев подготовиться
Источник:оперативное командование "Юг"
Российские оккупанты продолжают терпеть сокрушительные поражения на фронте. Поэтому они пытаются давить на мирных украинцев, атакуя объекты критической инфраструктуры.
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в настоящее время корабельная группировка вражеского флота насчитывает 13 единиц кораблей. Они продолжают маневрировать вдоль крымского побережья.
Оккупанты держат наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых есть 28 крылатых "Калибров". Поэтому угроза вражеских обстрелов также остается актуальной.
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Оккупанты готовят диверсии, чтобы дискредитировать ВСУ
В ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты страдают от откровенных поражений, теряя выгодное положение на линии столкновения. Поэтому они используют тактику морально-психологического давления на мирных украинцев и бьют по критической инфраструктуре.
Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально – элементарные запасы, резервные источники,
– подчеркнули защитники.
В ОК "Юг" посоветовали жителям временно оккупированных территорий воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября. Это необходимо для того, чтобы не допустить совершение оккупантами военных преступлений "под чужим флагом".
"Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием униформы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций", – отметили защитники.
Поэтому военные призывали мирных жителей:
- не позволять вражеским силам вводить себя в заблуждение и погружать в панику,
- быть бдительными и сознательными,
- соблюдать меры безопасности,
- доверять силам обороны,
- помнить о правиле двух стен,
- не распространять информацию о действиях, перемещениях и расположении подразделений ВСУ, чтобы не помогать врагу.
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":
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