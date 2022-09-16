Враг бьет по критической инфраструктуре и готовит диверсии: ВСУ просят украинцев подготовиться

Российские оккупанты продолжают терпеть сокрушительные поражения на фронте. Поэтому они пытаются давить на мирных украинцев, атакуя объекты критической инфраструктуры.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что в настоящее время корабельная группировка вражеского флота насчитывает 13 единиц кораблей. Они продолжают маневрировать вдоль крымского побережья.

Оккупанты держат наготове 3 надводных и 1 подводный ракетоноситель, на бортах которых есть 28 крылатых "Калибров". Поэтому угроза вражеских обстрелов также остается актуальной.

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Оккупанты готовят диверсии, чтобы дискредитировать ВСУ

В ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты страдают от откровенных поражений, теряя выгодное положение на линии столкновения. Поэтому они используют тактику морально-психологического давления на мирных украинцев и бьют по критической инфраструктуре.

Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально – элементарные запасы, резервные источники,

– подчеркнули защитники.

В ОК "Юг" посоветовали жителям временно оккупированных территорий воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября. Это необходимо для того, чтобы не допустить совершение оккупантами военных преступлений "под чужим флагом".

"Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием униформы Вооруженных Сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций", – отметили защитники.

Поэтому военные призывали мирных жителей:

не позволять вражеским силам вводить себя в заблуждение и погружать в панику,

быть бдительными и сознательными,

соблюдать меры безопасности,

доверять силам обороны,

помнить о правиле двух стен,

не распространять информацию о действиях, перемещениях и расположении подразделений ВСУ, чтобы не помогать врагу.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, количество диверсий в россии скоро стремительно вырастет. Ведь там постепенно увеличиваются протестные настроения.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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