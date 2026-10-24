"Операции под чужим флагом": в разведке раскрыли планы Кремля в отношении ЕС

Россия 23 октября активизировала гибридную стратегию для дестабилизации Европейского Союза. Враг готовит серию диверсий в Центральной и Восточной Европе, чтобы дискредитировать Силы обороны и подорвать поддержку Украины.

Военная разведка Украины в своем Telegram сообщила, что Москва рассматривает несколько сценариев дестабилизации, в числе которых – проведение операций "под чужим флагом". Главной целью российских спецслужб является запугивание европейских правительств и последующее обвинение Украины через пропагандистские каналы и международные площадки.

Где Кремль планирует провокации?

По данным разведчиков, потенциальными местами для российских диверсий могут стать объекты критической инфраструктуры, приграничные территории с Россией, Калининградский анклав и Сувалкский коридор.

Кроме того, под угрозой находятся регионы стран ЕС с русскоязычным населением, а также сооружения, контролируемые Кремлем, в частности сеть объектов Русской православной церкви.

В ГУР отметили, что еще в начале октября украинская сторона предупредила партнеров о приказе российским спецслужбам усилить подрывную деятельность на территории стран ЕС и НАТО.

Что этому предшествовало?

Ранее в Институте изучения войны отмечали, что Россия готовит диверсии в Польше, чтобы затруднить логистику военной помощи для Украины.

Также разведка сообщала о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию путем разработки нескольких " сценариев конфликта с НАТО ".