Никого не запугиваем, – у Зеленского сказали, что реально может угрожать Эстонии

Эстонские политики обвиняют Зеленского в запугивании, однако Россия активно устраивает провокации на границах со странами Балтии и готовит диверсионные операции. Вместо полномасштабного вторжения Путин может рассчитывать на гибридные операции и поддержку местного населения.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что единственный выход – переформатировать европейское оборонное пространство и создать новый региональный альянс.

Готовы ли страны Балтии к гибридным атакам России?

Важно! В Эстонии политики выразили обеспокоенность тем, что предположения Зеленского о возможном нападении России на страны Балтии могут осложнить дипломатические контакты и не совпадают с имеющимися оценками разведки. Председатель комитета по иностранным делам правительства Эстонии Марко Михкельсон отметил, что подобные заявления способствуют усилению российской пропаганды.

"Президент Зеленский никого не запугивает. Он говорит абсолютно объективные вещи. Россия вместе с Беларусью максимально провокационно ведет себя на границе. У них в зоне повышенного влияния 2 города – Даугавпилс в Латвии и Нарва в Эстонии", – сказал Подоляк.

По мнению эксперта, полномасштабное вторжение в страны Балтии россиянам не нужно. Они могут использовать диверсионные группы и местное население. Там есть русскоязычные ячейки, которые агрессивно относятся к местным властям и центральному правительству. Кроме того, Россия активно провоцирует флотом и авиацией.

Сейчас Путин не может выйти из войны – для него это средство сохранения субъектности. У России нет конкурентных преимуществ, поэтому конфликты будут продолжаться. К тому же Путину дешевле вести войну на несколько фронтов, потому что это позволяет контролировать внутреннее пространство.

Вопрос в том, смогут ли страны Балтии эффективно противодействовать диверсионным группам. Конфигурация должна выглядеть совсем иначе. Президент Украины осторожно говорит о развитии событий, потому что наиболее глубоко разбирается в войне, которую ведет Россия, и на мотивах ее продолжения,

– объяснил Подоляк.

Советник ОП считает, что нужно полностью обновить европейское оборонное пространство, отказаться от надежд на поддержку США. Германия должна стать центром этой инициативы. Региональный европейский альянс должен выглядеть так: Украина – опытная армия, Норвегия – инвестиции и технологии, Великобритания – знания о России, а также Польша и Турция.

"Только так Россия будет бояться Европы, а альянс будет достаточно боеспособным для сдерживания на любом направлении. Если этого не сделать, будут последствия", – подчеркнул Подоляк.

