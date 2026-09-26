Об этом изменении формата российской агрессии рассказал "24 Каналу" историк и доктор философии Юрий Фельштинский. По его словам, главной целью Кремля по-прежнему остается разрушение Североатлантического альянса и распад ЕС. Однако для классического вторжения в Польшу или страны Балтии агрессору нужна полноценная вторая армия, которую невозможно мобилизовать незаметно.

Почему сухопутное вторжение маловероятно

Попытки Москвы сформировать новую ударную группировку провалились еще осенью 2025 года, когда сорвалась отправка стотысячного контингента на учения в Беларусь. К тому же любое скопление вражеских войск вблизи границ сразу вызовет жесткую реакцию.

Обратите внимание! Полное интервью историка и доктора философии Юрия Фельштинского о новых вызовах для кремлевского режима и возможном влиянии Европы и США на ход войны в Украине можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Фельштинский подчеркнул, что украинские силы, опираясь на опыт начала полномасштабной войны, нанесут превентивный удар по местам скопления оккупантов еще на этапе их подготовки.

Вместо танковых прорывов Россия, возможно, готовится применить тактику воздушного террора, подобную той, что использовалась в конфликтах на Ближнем Востоке. Основным оружием станут массовые и дешевые в производстве беспилотники.

Они (россияне – 24 Канал) могут произвести их в большом количестве и эффективно использовать, чтобы разрушить жизнь любого европейского города,

– сказал историк.

Он добавил, что во время таких налетов европейским правительствам будет крайне сложно оперативно определить, является ли это случайным инцидентом или фактическим началом войны. В настоящее время у Евросоюза нет единой стратегии противодействия этой гибридной угрозе, ведь сбивать копеечные дроны дорогими зенитными ракетами экономически невыгодно. Наибольшая опасность таких атак в настоящее время нависла над Польшей и странами Балтии.

К слову, западные армии оказались не готовы к отражению массированных налетов российских БПЛА. Военные эксперты отмечают, что для эффективной защиты европейским странам необходимо срочно создавать специализированные зенитно-ракетные комплексы с дешевыми боеприпасами.

Российско-американский историк об угрозах для Европы со стороны России: видео