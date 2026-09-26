Про таку зміну формату російської агресії розповів 24 Каналу історик і доктор філософії Юрій Фельштинський. За його словами, головною метою Кремля незмінно залишається руйнування Північноатлантичного альянсу та розпуск ЄС. Проте для класичного вторгнення у Польщу чи країни Балтії агресору потрібна повноцінна друга армія, яку неможливо мобілізувати непомітно.

Чому сухопутний напад малоймовірний

Спроби Москви сформувати нове ударне угруповання провалилися ще восени 2025 року, коли зірвалася відправка стотисячного контингенту на навчання до Білорусі. До того ж будь-яке накопичення ворожих військ поблизу кордонів одразу викличе жорстку реакцію.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю історика і доктора філософії Юрія Фельштинського про нові виклики для кремлівського режиму та можливий вплив Європи та США на перебіг війни в Україні можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Фельштинський підкреслив, що українські сили, спираючись на досвід початку повномасштабної війни, завдадуть превентивного удару по місцях скупчення окупантів ще на етапі їхньої підготовки.

Замість танкових проривів Росія, можливо, готується застосувати тактику повітряного терору, подібну до конфліктів на Близькому Сході. Основною зброєю стануть масові та дешеві у виробництві безпілотники.

Вони (росіяни – 24 Канал) можуть виробити їх багато й ефективно використовувати, щоб зруйнувати життя будь-якого європейського міста,

– сказав історик.

Він додав, що під час таких нальотів європейським урядам буде вкрай складно оперативно визначати, чи це випадковий інцидент, чи фактичний початок війни. Наразі Євросоюз не має єдиної стратегії протидії цій гібридній загрозі, адже збивати копійчані дрони дорогими зенітними ракетами економічно невигідно. Найбільша небезпека таких атак наразі нависла над Польщею та країнами Балтії.

До слова, західні армії виявилися не готовими до відбиття масованих нальотів російських БпЛА. Військові експерти наголошують, що для ефективного захисту європейським країнам необхідно терміново створювати спеціалізовані зенітно-ракетні комплекси з дешевими боєприпасами.

Російсько-американський історик про загрози для Європи з боку Росії: відео