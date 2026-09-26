Подальший перебіг війни Росії проти України може визначити не лише ситуація на фронті, а й те, наскільки довго Кремль матиме ресурси та можливості продовжувати агресію. Після виборів у Росії нова масштабна мобілізація не виглядає неминучою, адже Москва дедалі більше покладається на ракетні та дронові удари.

Водночас російська агресія може виходити за межі України, зокрема через диверсії, кібератаки та інші форми гібридного тиску на Європу. На цьому тлі особливого значення набуває здатність європейських країн діяти спільно та підтримувати Україну, адже без зміни нинішніх умов переговори з Росією навряд чи принесуть завершення війни.

Російсько-американський історик і доктор філософії Юрій Фельштинський в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що подальший розвиток війни великою мірою залежатиме від того, чи зможуть Україна та її партнери змінити умови, за яких Кремль продовжує агресію.

Якими будуть наслідки виборів у Росії

У Росії відбулися вибори до Державної думи. Звісно, нікого не здивувало, що перемогла путінська партія "Єдина Росія", і багато експертів заявляли, що Путін готується до загальної мобілізації після виборів або посилить приховану мобілізацію. Ви вірите в такий сценарій?

Я не думаю, що вони намагатимуться мобілізувати нову армію. Думаю, якби вони це планували, то, ймовірно, почали б раніше, не прив'язуючись до виборів, які щойно відбулися в Росії.

Справа не в тому, щоб мобілізувати більше людей. Проблема в тому, що, коли ви робите це при відкритому кордоні, велика частина мобілізованих, імовірно, просто втече з Росії. До речі, таке вже було раніше, у вересні 2022 року, якщо я правильно пам'ятаю.

Тож я б сказав, що, якби Путін планував мобілізувати людей у другу російську армію, – бо перша залучена в Україні, і Росія, по суті, втрачає багато людей, – проблема не в тому, щоб мати більше людей. Проблема в тому, щоб навчити їх воювати.

А це для Росії складно. Я не впевнений, що вони здатні це зробити. Тож, якби вони планували це зробити, вони б, ймовірно, спочатку закрили кордон, але він досі відкритий. Це пункт номер один.

Пункт номер два – війна, на жаль, дуже швидко змінюється. Росія використовує свої повітряні сили та безпілотники для знищення України. Отже, тепер не потрібні сухопутні війська, щоб вторгнутися в країну, завдати їй шкоди чи знищити її. Все, що потрібно – це виробити певну кількість далекобійних ракет, як-от балістичні ракети, та дронів, щоб знищити ворога. І саме це відбувається зараз.

Ми бачимо, що Росія знищує Україну з повітря. Україна фактично залишилася без жодного захисту, тому що Трамп, на жаль для всіх нас, припинив будь-яку допомогу Україні з першого ж дня свого другого президентського строку. Тож українці не можуть захистити себе самі.

Інтерв'ю Юрія Фельштинського: дивіться відео

Європа, на жаль, не здатна допомогти Україні в цьому питанні, бо вони не мають, знаєте, систем протидії дронам. Систем протиракетної оборони, які вони могли б просто передати Україні, знаєте. Щоб Україна могла оборонятися.

І лише дрони – це щось нове. Я маю на увазі, ми тільки починаємо з цим працювати, але бачимо, що це дуже ефективна зброя. Вона недостатньо потужна. Ось чому Росія використовує балістичні ракети, коли їм дійсно потрібно завдати шкоди українським містам, а українці відповідають дронами, які, знову ж таки, нові й ефективні, але недостатньо потужні.

Якщо Україна не зможе виробляти власні балістичні ракети, бо європейці не поспішають постачати їх Україні, боюся, Росія матиме цю перевагу над українськими силами.

Отже, з огляду на розуміння того, що Трамп буде на посаді до 20 січня 2029 року, Путін знає, що зможе використовувати цю перевагу в повітрі до 20 січня 2029 року, а це, на жаль, ще понад два роки.

Отже, за два роки Україна може бути повністю знищена російськими ракетами та дронами. Тому, щоб зупинити це, я б сказав, українцям треба поговорити з європейськими партнерами та пояснити їм, що їм потрібні балістичні ракети для ударів по Москві, якщо вони хочуть зупинити Путіна від знищення України та спробувати закінчити цю війну, бо єдиний спосіб її закінчити – це атакувати Москву балістичними ракетами, яких у них немає.

Чому удари по Москві лякають Кремль

На вашу думку, чому балістичні атаки на Москву настільки лякають Путіна?

Бачте, Москва – це дуже особливе місто, і всі, хто жив у Росії та Радянському Союзі, знають, що Росія – величезна країна, але це країна одного міста. І щоразу, коли щось стається в Москві, знаєте, уряд зазвичай починає трусити.

Так було, коли Євген Пригожин, планував напад на Москву, і Путін насправді негайно покинув місто, ніхто не знав, де він, і він був поза Москвою кілька днів. Повернувся пізніше, Москва була абсолютно паралізована.

Нагадаємо. ПВК "Вагнер" оголосила про початок громадянської війни в Росії через збройне протистояння з регулярними військами. Бойовики збили армійський гелікоптер і рушили на Москву для зміни військового керівництва. Російські сили атакували колони найманців авіацією у Воронезькій області, а в столиці запровадили антитерористичний режим.

І вдруге це сталося, коли українці завдали удару по московському нафтопереробному заводу. Хоча насправді це не всередині Москви. Технічно кажучи, це трохи за межами Москви.

Це ніби Москва, але насправді ні. І ніхто в той момент не знав, чи українці починають кампанію проти Москви, чи просто продовжують свою стару кампанію проти нафтопереробних заводів. І як тільки стало зрозуміло, що справа не в Москві, а в нафтопереробних заводах, все повернулося до норми.

Усе в Москві повернулося до норми, але моя думка в тому, що все, з чим ми маємо справу в Росії, зосереджено в Москві. Уряд – у Москві. Усі бізнесмени – у Москві. Усі мільярдери – у Москві. І Москва – єдине важливе місто в цій величезній країні, Російській Федерації. І, знову ж таки, кожен, хто жив у Радянському Союзі та Росії, це знає.

Тому, доки ви не зачепите Москву цією війною, доки Москва не відчує цю війну, нічого не зміниться, бо Путіну насправді байдуже, чи завдають українці ударів по інших територіях Російської Федерації. Москва важлива, а решта країни – ні.

І тому я вважаю, що якщо українці змінять тактику і почнуть намагатися дістатися Москви, нічого не зміниться в цій війні. Це буде перманентна війна, яку Путін збирається продовжувати принаймні до 2029 року.

На жаль, за понад два роки можна багато чого знищити з повітря в Україні. І ви, мабуть, навіть посилите атаки на Європу (задля військової підтримки – 24 Канал). Ми вже це бачимо, і це буде лише загострюватися.

Бо, знову ж таки, Путін під тиском. Знаєте, понад два роки – це багато, щоб знищити Україну, але це небагато для виконання тих початкових зовнішньополітичних цілей, які Путін мав і досі має у своїй голові. Тож він збирається посилити ці атаки. Отже, якщо європейці не допоможуть українцям закінчити цю війну, вони побачать, як ця війна прийде в Європу.

Удари по російських НПЗ і ціна нафти

А як ви натепер оцінюєте шкоду, завдану ударами українських сил оборони по цілях усередині Росії, як-от нафтопереробні заводи та об'єкти військово-промислового комплексу тощо?

Що ж, ідея ударів по нафтопереробних заводах була створена, і вся ця українська програма ударів по російських НПЗ була розроблена ще до того, як Сполучені Штати напали на Іран. Ідея, звісно, полягала в тому, що Росія – нафтовидобувна країна, і якщо пошкодити заводи, то росіяни залишаться без бензину та дизелю і, знаєте, Росія залишиться без грошей, які потрібні для ведення війни.

Атака на Московський НПЗ / фото з відкритих джерел

Це спрацювало б. Я впевнений, що це спрацювало б так чи інакше, але, на жаль, як ми всі знаємо, Трамп розпочав військову кампанію проти Ірану, і це різко підвищило ціни на нафту, і, як ми всі знаємо, зараз ці ціни вищі за 100 доларів за барель.

Отже, 100 доларів за барель – це дуже важливий показник, бо якщо ви подивитеся на графіки цін на нафту, то побачите, що щоразу, коли нафта досягала 100 доларів за барель, Росія здійснювала вторгнення.

Це було правдою у 2014 році, коли вони вперше вторглися в Україну. Це було правдою у 2022 році, коли вони вдруге вторглися в Україну. В обох випадках ціна на нафту була близькою до 100 доларів за барель або вищою.

Отже, з такою ціною на нафту, яка не знижується, бо Трамп не збирається зупиняти війну в Україні, Росія може, знаєте, продовжувати цю війну нескінченно довго.

Тобто у них є гроші на ведення цієї війни, і немає жодних причин її зупиняти, тому що, вірите чи ні, але ведення цієї війни для Путіна менш ризиковане, ніж її припинення, бо щойно війна закінчиться, люди почнуть ставити запитання. А поки війна триває, знаєте, люди запитань не ставлять. Ну, тому що йде війна, і ви не будете ставити запитання, поки тривають бойові дії.

Отже, якщо ви справді хочете зупинити Путіна, і, знову ж таки, поки Путін є президентом Росії, він не зупинить цю війну. На жаль, поки Трамп є президентом Сполучених Штатів, він не зупинить війну в Ірані. Тож ціни на нафту не впадуть і Росія все ще почувається дуже комфортно в нинішній ситуації. Отже, це замкнене коло.

Але якщо ми хочемо зупинити цю війну, нам потрібно позбутися Путіна так чи інакше. І оскільки дуже важко змінити режим у Росії чи усунути його, ми повинні створити умови в Москві, щоб люди навколо Путіна визнали необхідним для своєї безпеки усунути його політично чи фізично. Але для цього потрібно змусити Москву діяти, а щоб змусити її діяти, треба завдати удару по Москві. Тож я вважаю, що це єдиний варіант.

Інакше ми будемо жити з цією війною, як я сказав, до 20 січня 2029 року. І протягом цих двох років, до кінця цього терміну, ми побачимо, як Україна буде серйозно зруйнована з повітря, і, можливо, навіть європейські країни будуть змушені втрутитися в цю боротьбу, тому що Росія не припинить свої атаки, які поки що є, знаєте, досить ізольованими. Але Росія посилить атаки, я в цьому впевнений.

Навіщо Кремлю саботаж і тиск на Європу

Це цікава тема. Є ще один аспект, де Росія посилює погрози проти Європи, як-от акти саботажу та удари поблизу польського кордону, наприклад. На вашу думку, яка мета Росії в активізації цієї кампанії?

Політично кажучи, Росія завжди намагалася зруйнувати НАТО і розпустити Європейський Союз. Перша мета була реалізована, коли Трамп став президентом. І, як ми знаємо, зараз у нас фактично немає НАТО.

Я маю на увазі, технічно воно існує, але я не думаю, що хоч один політик у Європі вірить, що в разі російської агресії Сполучені Штати втрутяться і допоможуть Європі боротися проти Росії. Я думаю, що це абсолютно неможливо, і ніхто не очікує цього від Трампа, поки він є президентом Сполучених Штатів. Отже, Європа знає, що американської допомоги більше немає. Це виключено.

Сама Європа стала набагато сильнішою з 2022 року. Сильнішою в розумінні рівня небезпеки, що виходить від Росії, з усвідомленням того, що це не кінець війни Путіна, що він говорить про вторгнення в інші країни, як-от Молдова. Що він, імовірно, спробує вторгнутися в країни Балтії, які належали до Радянського Союзу до 1991 року.

І, звісно, Польща є традиційним ворогом Росії, потім Радянського Союзу, а тепер знову Росії. Тож поляки знають, що небезпека, можливо, наближається, і вони очікують, що час від часу стикатимуться з російською агресією.

Фінляндія та Швеція тепер є частиною НАТО, яке, знову ж таки, вже не те, що було раніше, але, попри це, Фінляндія дуже добре знає, як виглядає радянська агресія.

Отже, моя думка полягає в тому, що нам не варто думати або Путін не повинен думати, що йому буде легко вторгнутися в Європу. Це не означає, що він про це не мріє, але я не думаю, що це станеться у формі наземного вторгнення.

Як я вже згадував, світ зараз змінюється, і приклад, який ми маємо з ірансько-американськими та ірансько-ізраїльськими війнами, вказує на те, що ви насправді можете вести війну без наземних сил. Якщо Путін візьме на озброєння цю тактику, а я думаю, саме це ми й побачимо.

Ми не говоритимемо про наземне вторгнення, а побачимо авіаудари. І проблема з дронами в тому, що вони порівняно дешеві. Вони не дуже потужні. Але ви можете виробити їх багато і ефективно використовувати, щоб, знаєте, зруйнувати життя будь-якого європейського міста. А країн багато, міст багато.

У кожному конкретному випадку, коли дрон завдає удару, вам насправді доведеться з'ясувати, чи це просто випадковість, чи початок війни. Дуже важко дійти такого розуміння.

Тож Європейський Союз, звісно, має з'ясувати, що робити з цією новою формою агресії. Бо коли вторгаються наземні сили, всі знають, що це початок війни, так? Ви повинні реагувати. Але якщо один конкретний дрон перетинає кордон і змушує вас закрити аеропорт, наприклад, так? Що ви робите? Як ви відповідаєте? Що ви збираєтеся робити?

Поки що ми бачимо, що європейські країни реагують по-різному, і це не є загальною політикою, так? Яка була б впроваджена, як-от литовці, що намагаються збити дрон, так? Але дрон дуже дешевий, а ракета, якою ви його збиваєте, насправді дуже дорога. Отже, це можна зробити, якщо ви маєте справу з одним дроном, але якщо їх близько 10 або сотні, тоді це стає складним.

Німці чинять дипломатичний тиск, чи не так? Вони закривають "Російський дім" у Берліні. Вони висилають деяких російських дипломатів із країни. Але немає єдиної процедури, і не можна сказати, що Європа готова до цієї нової війни. Я думаю, що це має обговорюватися європейськими урядами та Європейським Союзом. У них має бути спільна стратегія, що з цим робити.

Важливо! У Німеччині правоохоронні органи розслідують новий ймовірний інцидент на об'єкті енергетичної інфраструктури. Поблизу однієї з електричних підстанцій було виявлено невідомий предмет, який міг використовуватися для створення аварійного замикання в системі живлення.

Але я менше хвилююся про наземне вторгнення, тому що для цього потрібно мати другу армію. Перша ж, знаєте, знищує сама себе в Україні, чи не так? Отже, у вересні 2025 року Росія оголосила військові навчання в Білорусі, під час яких планувала зосередити 100 000 військових у Білорусі.

Ми вже знали, що це не будуть навчання. Це була б підготовка до нового вторгнення. Але врешті-решт Росія взагалі не змогла відправити жодних військ до Білорусі на ці, так звані, навчання.

У той момент, у вересні 2025 року, ми зрозуміли, що Росія не здатна мобілізувати людей для створення другої армії. Тепер, знову ж таки, на мою особисту думку, Росія не намагатиметься мобілізувати другу армію. Але якщо вони спробують це зробити, якщо Путін спробує це зробити, ми це побачимо. Дуже важко, знаєте, тримати цю підготовку в таємниці.

Це величезна кількість людей. Їх потрібно перевезти, їх потрібно спорядити, і вони, ймовірно, знову мають бути зосереджені в Білорусі, тому що саме звідти ви збираєтеся атакувати Європу. Чи плануєте ви знову атакувати Київ, чи плануєте вторгнення в Польщу або країни Балтії, все одно вам довелося б робити це через Білорусь.

Кому у Європі загрожує ескалація Росії

А які країни ви зараз вважаєте такими, що перебувають під загрозою з боку Росії в плані ескалації гібридної війни?

Традиційно, звісно, це країни Балтії та Польща. Але ми бачимо, що Росія насправді намагалася атакувати навіть Німеччину, так? Яка досить далеко від Росії. Тож ми не знаємо, як ця війна буде ескалювати.

Мета полягає в тому, щоб створити умови в Росії, які змусять людей, що оточують Путіна, змусити Путіна піти у відставку. Бо, бачите, Росія контролюється ФСБ. Чи це ФСБ, чи інша частина ФСБ, як-от ФСО, але це величезна, величезна, величезна спецслужба, яка стала дуже впливовою, знаєте, за останні роки.

Але вони мають справу, знаєте, з людьми зі зброєю, з людьми, які мають право носити зброю. І армія, звісно, традиційно в Росії не відіграє жодної політичної ролі. Тому я не очікую, що російська армія братиме участь у політичних подіях Росії.

Але я думаю, що саме ФСБ, яка, знаєте, привела Путіна до влади, залишається дуже впливовою структурою, і якщо ці люди, вважатимуть, що, знаєте, час Путіну піти, він піде – добровільно чи під тиском. Або хтозна, можливо, його вб'ють. Але так чи інакше, це люди, які можуть змусити Путіна, гм, знаєте, залишити резиденцію.

Але для них треба створити умови, коли вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб усунути Путіна, так? І я не думаю, що в Росії є забагато людей навколо Путіна, які вважають, що все йде добре і все під контролем.

Я не думаю, що є бодай одна людина, яка вірить, що війна проти України йде правильним шляхом. І я цілком впевнений, що навколо Путіна є багато людей, які хотіли б побачити, як Путін йде.

Це не означає, що вони ризикуватимуть життям, намагаючись його усунути, але я не думаю, що вони засмутяться, якщо Путін піде. Отже, це дуже делікатна ситуація. Війна не припиниться, доки не зупинять Путіна. І ніхто всередині Росії не ризикуватиме життям, щоб, знаєте, організувати державний переворот чи спробувати вбити Путіна. Отже, це складно.

Складно досягти цієї мети, але ФСБ – потужна організація. У них є своє власне Політбюро. Воно називається Колегія ФСБ. І я вірю, що якщо ці люди дійдуть висновку, що час Путіна минув, він піде. Він не буде боротися проти ФСБ. Він не піде проти власної установи, яка привела його до влади у 2000 році.

Але якщо не завдавати ударів по Москві, у цих людей немає причин приходити до Путіна і казати йому, що його час вичерпано і він має залишити президентство.

Чи є альтернатива переговорам без реального результату

На вашу думку, чи існує щось на кшталт третього варіанту?

Третій варіант? Ну, ні, я так не думаю. Я його не бачу. Якби хтось запропонував мені альтернативу, я був би радий її прийняти, але миру між Україною та Росією не буде, поки Путін є президентом Росії, а американці не допомагатимуть, поки Дональд Трамп не в Білому домі. Отже, жодних інших змін не буде.

Усі ці так звані переговори та зустрічі між американською адміністрацією чи людьми з оточення Трампа та Зеленським не принесуть жодного результату. Те саме стосується Росії. Путін готовий прийняти капітуляцію України, але він не готовий підписати жодну мирну угоду.

А Кушнер і Віткофф, які активно залучені до переговорів, – це бізнесмени, які обговорюють лише фінансові питання, і я впевнений, що коли вони розмовляють із Путіним, вони обговорюють фінансову компенсацію Трампу за організацію капітуляції України.

Ми знаємо, що, на жаль, президентство для Трампа стало успішним бізнес-проєктом, і він особисто та його родина заробили мільярди доларів, мільярди з дев'ятьма нулями, за ці менш ніж два роки президентства, і це те, що він робить. Для нього Україна – це шматок нерухомості, який він продає Росії.

Ось чому Віткофф і Кушнер залучені, адже вони насправді фахівці з нерухомості. Це те, чим вони заробляють на життя. Вони продають нерухомість. Але як ми знаємо, Україна – це не об'єкт власності, який можна продати Путіну, бо українці не готові бути проданими.

До слова. 6 вересня 2026 року спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше прибули до Києва після перемовин із Путіним у Москві. В українській столиці американську делегацію зустріли члени переговорної групи для координації кроків щодо припинення війни. До цієї зустрічі Україна підготувала власні мирні пропозиції.

Ось чому немає прогресу в так званих переговорах, бо Путіну потрібна вся Україна, і він хоче, щоб вона стала частиною Російської Федерації, тоді як Україна хоче залишатися незалежною державою, і тут нічого не змінюється в позиціях обох держав, і компромісу тут немає. Україна не здасться, а Путін не зупинить війну.

Ця війна є найдовшою в історії Радянського Союзу та Росії на сьогодні. Якщо ми вважаємо, що ця війна почалася у 2022 році, насправді вона почалася у 2014 році, і з того часу Путін намагається захопити регіон Донбасу. І він не здатен цього зробити. Тож для цих людей війна почалася у 2014 році. І це вже понад 10 років.

Отже, Путін ніколи не зупинить цю війну. Це точно. Єдина річ, яка могла б змінити ситуацію, чи не так? Це або удари по Москві. Будемо сподіватися, що це почне відбуватися і дасть певний ефект. Або 2029 рік, коли новий президент Сполучених Штатів змінить підхід американської зовнішньої політики і повернеться до традиційної американської зовнішньої політики.

Це може змінити хід війни, звісно, але це станеться лише через трохи більше ніж два роки. Отже, це багато часу для руйнувань, для знищення України.

Санкції, олігархи і руйнування системи ізоляції Росії

Давайте також обговоримо деяких так званих друзів Путіна, оскільки Європейський Союз нещодавно запровадив індивідуальні санкції проти росіян, причетних до війни, але виключив двох російських олігархів, Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Як ми знаємо, вони надають значну фінансову підтримку Путіну та його війні. Як ви оцінюєте цей крок європейців? До чого це призводить зараз?

Ну, на жаль, це сигнал нам про те, що ми живемо у світі корупції. І ця корупція величезна, і коли президент Сполучених Штатів заробляє мільярди доларів через корупцію і робить це відкрито, це створює інші стандарти й для інших урядів. І більше нічого сказати. Це відкрита корупція. Це, знаєте, випадок, коли урядам дають хабарі в прямому сенсі. І це нова реальність, у якій ми зараз живемо.

Я маю на увазі, корупція існувала завжди. Ми це знаємо, але це ніколи не робилося так відкрито і так цинічно, як це робиться зараз. Тож я справді не знаю, що ще додати. Це ганьба. Усім очевидно, що це корупційна справа, яка відбувається на наших очах, і ми нічого не можемо вдіяти, бо є кілька урядів, які, знаєте, підписали цю угоду, так?

Важливо! Посли Євросоюзу погодилися скасувати санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана задля збереження дії загального санкційного пакета. Таке компромісне рішення ухвалили під тиском ультиматумів з боку Словаччини, Франції та Люксембургу. Президент Володимир Зеленський різко засудив цей крок, назвавши послаблення обмежень для оточення агресора контрпродуктивними та самовбивчими.

Схоже, що залучений Азербайджан, залучена Франція. Насправді наскільки я розумію, Болгарія також була залучена, бо вони були зацікавлені з фінансових причин у знятті цих санкцій.

Це, на жаль, призведе до краху всієї політики санкцій. Ми бачимо, що Трамп запросив Путіна та російських спортсменів взяти участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році. Ми бачимо, що Трамп запросив Росію взяти участь у зустрічі G20 у Маямі. Це призведе до руйнування системи ізоляції Росії, яку Європа вибудовувала з 2022 року.

Побачимо, що санкції, ймовірно, будуть скасовані дуже скоро, і Росія разом зі Сполученими Штатами намагатиметься довести, що їх взагалі не слід застосовувати проти Росії.

Ми бачимо, що високі ціни на нафту додають певної логіки в це, адже всі зацікавлені в низьких цінах на бензин і дизель, і Трамп змушує Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, і європейці насправді кажуть те саме українцям, що вони не повинні бити по нафтопереробних заводах, тому що це підвищує ціни на нафту.

Тож, зрештою, усе знову зводиться до фінансових питань. І я думаю, що російські олігархи чи колишні олігархи, які порівняно багаті, змогли б отримати згоду різних європейських урядів на те, щоб скасувати ці санкції. І, знову ж таки, це те, що ми побачимо, і ми будемо.

Це відбувається тому, що ми втратили Сполучені Штати як головну країну, яка підтримувала демократію у світі. Це головна причина, чому це відбувається.

Але це також відбувається тому, що Європейський Союз, звісно, включає багато країн з різними урядами та різними політичними поглядами. І коли вони бачать, що спільної політики немає, і коли вони бачать, що керівництво Європейського Союзу недостатньо сильне, щоб сформулювати цю спільну політику.

Ось що станеться, тому що на додаток до всіх цих економічних проблем ми також маємо серйозні ускладнення в таких країнах, як Франція та Німеччина, через підйом праворадикальних політичних рухів.

Усім зрозуміло, що якщо Марі Ле Пен переможе у Франції у 2027 році або якщо "Альтернатива для Німеччини" переможе в Німеччині, вони, ймовірно, виведуть свої країни з Європейського Союзу, і тоді Європейський Союз буде зруйновано, а це саме те, що хотіли б бачити і Путін, і Трамп.

Зверніть увагу! У Німеччині оприлюднили перші результати голосування на місцевих виборах у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії. За даними екзитполів, у столиці лідирує партія "Ліві", тоді як у Мекленбурзі перше місце посіли ультраправі з "АдН". Чинний канцлер Фрідріх Мерц уже визнав провал своєї політсили ХДС в одному з регіонів, назвавши такий підсумок катастрофічним.

Це нова небезпека, з якою ми зіткнемося на додаток до військової небезпеки, що походить від Росії, і від дронів, нової зброї війни. Отже, саме на це сподівається Путін. Він сподівається, що зможе зруйнувати не лише НАТО, а й Європейський Союз. А потім він планує захопити Європу, взяти її під контроль частинами, країна за країною.

Але знову ж таки, те саме стосується Трампа, який дуже зацікавлений у знищенні Європейського Союзу, тому що це відкриває для нього можливість купувати країну за країною, використовувати Кушнера і Віткоффа, щоб організувати чергову угоду. Також ці 2 роки будуть надзвичайно важкими, надзвичайно важкими для Європи і для всіх нас.

Яке майбутнє очікує на Європи

На вашу, на вашу думку, чи варто нам сподіватися, що Європа знову стане сильною?

Що ж, це дуже залежатиме від виборів 2027 року у Франції та виборів у Німеччині, якщо Німеччина залишиться головною демократією в Європі. Якщо Франція залишиться головною демократією в Європі, я думаю, Європа витримає це випробування.

Але Європа також має розуміти, що головною метою європейців має бути припинення війни в Україні, і не шляхом капітуляції України, тому що якщо Україна капітулює, російська армія просто рушить далі в Європу, бо знову ж таки, НАТО більше не буде. Якщо їм не потрібно, знаєте, формувати іншу армію, вони просто використають свою армію, яка воювала в Україні.

Європа це знає. Тому я не думаю, що Європа, знаєте, допомагатиме Росії змусити Україну капітулювати. Але потрібно перемогти в цій війні проти російської агресії. Зараз це досить складно, тому що ми насправді не очікуємо, що українські війська окупують Москву, змінять режим у Москві і, знаєте, здобудуть там гарну перемогу. Ні, ми цього не очікуємо.

Але коли ми говоримо про перемогу в цій війні, то головна частина цієї перемоги полягає в тому, що Росія програє її. Отже, знаєте, в Афганістані Радянський Союз програв війну не тому, що афганці перемагали, а тому, що Радянський Союз програвав. І те саме стосується України.

Росія програє цю війну, або програла цю війну, і Путін програв цю війну. Це не те саме, що сказати, що Україна виграла цю війну, тому що рівень руйнувань і кількість людей, убитих цією війною, настільки величезні, що ця перемога не буде яскравою та гарною.

Це буде дуже похмура перемога. Але Україна перемогла, що означає, що Росія не змогла її захопити і що Україна залишиться незалежною. Це і є перемога.

Знову ж таки, це як Радянсько-фінська війна 1939 – 1940 років, так? Коли, технічно кажучи, Радянський Союз переміг, але насправді це Фінляндія, яка перемогла в тій війні. Тож таке трапляється в історії. Тож перемогу у цьому випадку слід розглядати по-іншому.

Але, гадаю, оскільки Росія не здатна захопити Україну, а планувала зробити це дуже швидко у 2022 році й вочевидь провалилася, Росія програла цю війну, і Путін програв цю війну. І тому, я вважаю, політична ситуація для Путіна не така вже безпечна і стабільна, як йому хотілося б, бо, повторюся, я думаю, в Росії є багато людей, які бажають, щоб він пішов.

Просто вони недостатньо сильні, щоб його усунути. Але вони були б раді бачити, що він пішов.І з огляду на це, нам потрібно допомогти Путіну залишити посаду президента. Ось і все. І українці, на жаль, єдині, хто здатний зробити це так чи інакше.

Ми побачимо це рано чи пізно, але я б волів побачити це раніше, бо чим швидше ми це зробимо або застосуємо цей підхід, тим менше людей загине в Україні і менше України буде знищено Росією з повітря.