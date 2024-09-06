Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль

Российские захватчики готовят новые массированные атаки по украинской энергосистеме. Оккупанты в очередной раз планируют бить по энергообъектам ракетами и дронами.

Об этом на заседании Верховной Рады 6 сентября заявил премьер-министр. Денис Шмыгаль отметил, что агрессор не будет давать нам такой "роскоши" – просто жить спокойно.

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Враг готовит атаки на энергообъекты Украины

Шмыгаль, со ссылкой на министра энергетики отметил, если ситуацию зафиксировать так, как на сейчас, можем пройти без отключений.

Но мы понимаем, что враг не будет давать нам такой "роскоши" просто жить спокойно, их террористическая и геноцидная политика будет продолжаться. Мы уже знаем разведданные, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме,

– подчеркнул премьер.

Также глава правительства отметил, что мы уже потеряли 9 гигаватт. Денис Шмыгаль объяснил, что это половина довоенного объема потребления электроэнергии.