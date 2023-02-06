Россияне активизировались на разных направлениях: какая угроза для Харькова и Северска

Российские военные активизировались на Востоке и готовятся наступление на нескольких направлениях. Наиболее напряженной ситуация остается на Бахмутском направлении.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, почему Кремль стянул большие силы в Луганскую область. Также он оценил угрозы российских пропагандистов о наступлении на Харьков и переброске оккупантов в Мариуполь.

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Оккупанты атаковали Харьков: когда Украина сможет сбивать баллистику

Утром 5 февраля оккупанты атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300, теми же, против которых у ВСУ пока нет средств для поражения. Известно, что ракеты попали в жилую постройку и помещение университета.

Известно, что ранения получили 5 человек. Воздушные силы ВСУ все еще не могут сбивать такие ракеты. Но пока что, ведь, как известно, Украина ожидает поставок систем Patriot от США, Германии и Нидерландов.

В настоящее время украинские военные проходят необходимое обучение на этих системах и ожидается, что в ближайшее время системы ПРО уже будут развернуты в Украине. Именно эти системы способны сбивать и ракеты, летящие по баллистической траектории.

Вместе с тем, накануне в Париже подтвердили передачу Украине уже этой весной системы. комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, который называют европейским аналогом Patriot.

На самом деле, они мало чем отличаются, но SAMP-T – это все же французско-итальянская разработка. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что как только узнали о положительном решении – сразу же отправили украинских военных на обучение пользованию этой системой ПВО.

Россия готовит наступление на 5 направлениях: есть ли угроза Харькову

В контексте атаки россиян на Харьков следует добавить, что в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне концентрируют свои наступательные действия на 5 направлениях, в том числе и на Купянском в Харьковской области

Параллельно с этим враг запускает ИПСО о том, что россияне готовят чуть ли не наступление на Харьков и полное окружение.

Впрочем, наши военные уверенно отвечают – Харьков под защитой Сил обороны Украины. Все сообщения о якобы подготовке россиян к наступлению на Харьков – это не более чем фейки.

Кремль стянул силы на Луганщине: где ведутся бои

В соседней Луганской области действительно горячо на фронте. Российские пропагандисты рассказывают, что якобы оккупанты накануне совершили успешные наступательные действия возлк Дворичного Харьковской области, а также в районе Стельмаховки на Луганщине.

Впрочем, аналитики Института изучения войны не зафиксировали ни одного подтверждения таких продвижений. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска накануне отразили российские штурмы у самой Кременной и Грековки, Невского и Дибровы вокруг Кременной.

Важно критически относиться к информации в сети, потому что оккупанты распространяют информацию о том, что якобы им удалось продвинуться в сторону Ямполевки Донецкой области, а также о том, что якобы российские войска уже захватили Белогоровку и оттуда готовят новое массированное наступление.

Однако на самом деле такая информация не соответствует действительности. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уверяет, что россияне действительно усиливают свое присутствие в регионе и готовятся к штурму, но Белогоровку не захватили.

"Хлопок" под Белгородом: как это повлияет на логистику оккупантов

Следует отметить, что логистика врага может несколько ухудшиться. Причина в том, что накануне на промышленном объекте в Белгородской области произошел пожар.

В частности, в сети уже были кадры того, как мощно пылает российская нефтебаза на предприятии, которое, как предполагается, производит металлоконструкции для ремонта Керченского моста в Крыму.

В итоге это может помешать текущим ремонтным работам России на мосту, что точно повлияет на логистику врага.

Тревожные новости из Донецкой области: где наступают россияне

Что касается Донецкой области, то здесь есть тревожные новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 4 февраля заявила, что российские войска направили значительную часть своих сил на наступательные действия в направлении Бахмута, намереваясь прорвать оборону Украины, но эти попытки были неудачными.

Следует признать, что россияне все еще продолжают попытки штурма по обе стороны Бахмута. Таким образом пытаясь отрезать логистику ВСУ в город.

Британская разведка 5 февраля сообщила, что оккупационные войска пытаются взять под огневой контроль главные дороги, ведущие в город.

Но также разведка предполагает, что россияне уже пытаются простреливать основные дороги в город. Однако там добавляют, что у ВСУ есть ряд альтернативных путей, хотя ситуация действительно угрожающая.

Россияне хотят окружить Северск

Пока аналитики предполагают, что россияне оживили свои наступательные действия вокруг Кременной на Лиманском направлении на Луганщине и по направлению Соледара на Донетчине, чтобы попытаться окружить Северск с юга, севера и востока.

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска далеки от того, чтобы хотя бы попытаться отрезать логистические пути, которые необходимы для окружения Северска.

Окружение или контрнаступление ВСУ: что происходит под Угледаром

В то же время значительно замедлились наступательные действия россиян в районе Авдеевки. По данным аналитиков, это подтверждает тот факт, что российским силам не хватает боевой мощи, чтобы поддерживать сразу несколько больших наступательных операций.

Вместе с тем сообщается, что россияне сейчас пытаются окружить Угледар после неудачных попыток штурмовать город. Но и эта стратегия проваливается.

Следует отметить, что российские силы продолжают стягивать артиллерию и пехоту в район Угледара и, вероятно, готовятся к медленным штурмам.

В то же время уже раздаются предположения, что и украинские военные готовятся к локализованному контрнаступлению вокруг Угледара.

30 тысяч оккупантов в Мариуполе: представляют ли они угрозу Запорожью

Также аналитики обратили внимание на сообщения о концентрации около 30 тысяч россиян в Мариуполе. Они отметили, что с этими силами российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку атаки в Луганской области.

В институте изучения войны заметили, что россияне распространяют информацию в самом Мариуполе, что, мол, эта группировка готовится для штурма Угледара, Запорожья и в целом Запорожской области.

Но аналитики уверены, что на самом деле это пушечное мясо бросят на другое направление – в частности на Бахмут, а все заявления о якобы готовящемся штурме Запорожья в Институте называют отвлечением внимания.