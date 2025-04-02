Россия готовится к рывку на фронте: в ЦПД назвали месяц

В Украине на официальном уровне ведутся разговоры о намерениях России начать новое наступление уже этой весной. В частности, президент Зеленский заявлял, что оккупанты планируют действовать на Сумщине и Харьковщине.

Планы захватчиков осуществить наступление весной подтвердили и в Центре противодействия дезинформации, передает 24 Канал.

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Когда Россия начнет наступление

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае.

О подготовке врага к новой попытке наступления знают и военные. Так, Третья отдельная штурмовая бригада делает все возможное, чтобы подготовиться к более масштабному наступлению со стороны россиян в полосе своей ответственности.

"Мы улучшаем инженерное обустройство наших позиций, готовим промежуточные позиции. Продолжаем подготовку личного состава, насколько это возможно", – говорят в бригаде.

Также там заявили, что владеют точной информацией о том, что Россия на апрель месяц готовит наступление. У нее есть подразделения, которые расположены в тыловых районах. На направлении на Харьковщине, где воюет Третья штурмовая, это две – три дивизии. У оккупантов есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к будущим действиям.

Напомним, что ранее секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что оккупанты могут быть готовы к новому наступлению не ранее середины – конца лета.