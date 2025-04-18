На этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Вадим Денисенко, объяснив, что переговоры провалились как раз из-за нежелания Путина к миру. Российский диктатор имеет совсем другие планы на Украину.

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К чему готовиться Украине в ближайшее время

Хотя Дональд Трамп лелеет надежду на скорое принятие мирного соглашения, вряд ли Россия выразит желание заканчивать войну. Как раз наоборот, Владимир Путин убежден, что в ближайшее время сможет переломить ход войны в свою пользу.

Я считаю, что Россия уже вышла из переговорного процесса, поэтому пойдет в летнее наступление. Путин в него невероятно верит, это для него такая себе вундервафля,

– отметил Вадим Денисенко.

Политолог подчеркнул, что переговоры провалились не из-за позиции Дональда Трампа, как многие склонны считать, а из-за Владимира Путина прежде всего. Российский диктатор и не стремился к миру, а лишь пытался затянуть процесс, чтобы накопить ресурсы.

"Дальше будут действительно очень тяжелые несколько месяцев, но, надеюсь, у нас все удастся", – добавил Денисенко.

Напомним, что руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко ранее подтвердил, что Россия готовит новую наступательную кампанию на нескольких направлениях. Хотя основной удар россияне планируют осуществить в Донецкой области, но активизацию боев можно будет заметить на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Первые усиленные атаки оккупанты начнут уже с апреля, однако пиком активности станет конец весны – лето.

Также в начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что наступление россиян началось уже. По словам Сырского, на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине враг хочет создать буферную зону.