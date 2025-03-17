Об этом в разговоре с 24 Каналом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что вся техника за последнее время движется к одной агломерации. Именно там оккупанты хотели бы начать наступление.

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Где мечтают начать наступление россияне

Военные перемещения россиян через Мариуполь продолжаются в направлении Никольское – Розовка – Пологи. Однако интересно, что в больших грузовиках, которые проезжают через город, нет живой силы или техники.

Мы отследили, что движутся они к Розовке, Запорожская область. Они там концентрируются по понятным причинам: Розовско-Пологовская агломерация достаточна для размещения складов, БК и разного рода оборудования. Кроме того, россияне продолжают мечтать о наступлении в Запорожской области, и это не первый раз, когда там пытаются что-то накопить,

– отметил Петр Андрющенко.

Сейчас на этом направлении не наблюдается боевая активность, однако россияне стягивают туда ресурсы и готовятся. Так, в течение последней недели в сторону Русско-Пологовской агломерации через Никольское и Мариуполь движется большое количество и живой силы, и техники – в частности гусеничной.

Поскольку Запорожское направление является стратегически важным, Россия может готовиться к:

усилению тыловых баз снабжения, из которых будут обеспечивать основные силы;

реорганизации логистики для более эффективного удержания позиций или возможного наступления.

Куда россияне перебрасывают живую силу

Хотя за последние дни именно это направление было доминантным в переброске военной техники, важно заметить и другое.

Наши источники на Приазовщине, в Донецкой области, зафиксировали новое движение живой силы. Эта живая сила, по разговорам, движется из Курской области. Говорится по меньшей мере о 5 "Уралах", которые движутся в сторону Волновахи. Это означает, что их можно будет увидеть где-то на Покровском направлении, где у россиян сейчас есть большие проблемы,

– отметил Андрющенко.

Можно предположить, что те подразделения, которые в дальнейшем будут высвобождаться из Курской области, также будут перебрасывать именно в направление Покровска, где Силы обороны Украины имеют определенные успехи. Это, в частности, может указывать и на то, что для них этот участок фронта приоритетнее, чем Запорожская.

Напомним, что на днях в Генштабе подтвердили, что ВСУ отошли от Суджи, в то же время операция украинских военных в Курской области до сих пор продолжается.