Про це у розмові з 24 Каналом повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що вся техніка за останній час рухається до однієї агломерації. Саме там окупанти хотіли б розпочати наступ.

Дивіться також Росіяни просунулися на Сумщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляд фронту від ISW

Де мріють почати наступ росіяни

Військові переміщення росіян через Маріуполь тривають в напрямку Нікольське – Розівка – Пологи. Однак цікаво, що у великих вантажівках, які проїжджають через місто, немає живої сили чи техніки.

Ми відстежили, що рухаються вони до Розівки, Запорізька область. Вони там концентруються зі зрозумілих причин: Розівсько-Пологівська агломерація достатня для розміщення складів, БК та різного роду обладнання. Крім того, росіяни продовжують мріяти про наступ у Запорізькій області, і це не перший раз, коли там намагаються щось накопичити,

– зауважив Петро Андрющенко.

Наразі на цьому напрямку не спостерігається бойова активність, проте росіяни стягують туди ресурси й готуються. Так, впродовж останнього тижня у бік Російсько-Пологівської агломерації через Нікольське та Маріуполь рухається велика кількість і живої сили, і техніки – зокрема, гусеничної.

Оскільки Запорізький напрямок є стратегічно важливим, Росія може готуватися до:

посилення тилових баз постачання, з яких забезпечуватимуть основні сили;

реорганізації логістики для більш ефективного утримання позицій або можливого наступу.

Куди росіяни перекидають живу силу

Хоч за останні дні саме цей напрямок був домінантним у перекиданнях військової техніки, важливо зауважити й інше.

Наші джерела на Приазовщині, у Донецькій області, зафіксували новий рух живої сили. Ця жива сила, з розмов, рухається з Курської області. Мовиться щонайменше про 5 "Уралів", які рухаються у бік Волновахи. Це означає, що їх можна буде побачити десь на Покровському напрямку, де у росіян зараз є великі проблеми,

– наголосив Андрющенко.

Можна припустити, що ті підрозділи, які надалі вивільнятимуться з Курської області, також перекидатимуть саме у напрямок Покровська, де Сили оборони України мають певні успіхи. Це, зокрема, може вказувати і на те, що для них ця ділянка фронту пріоритетніша, ніж Запорізька.

Нагадаємо, що днями у Генштабі підтвердили, що ЗСУ відійшли від Суджі, водночас операція українських військових у Курській області досі триває.