Как на ход войны повлияет новое наступление россиян: оценка военного эксперта

Украина ожидает получения от западных партнеров тяжелой техники. Однако Россия может использовать это время для новой атаки.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Андрей Харук. Он уверен, что вероятное наступление Украина сможет сдержать оружием, которое уже имеет.

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Военные эксперты, разведка и медиа активно обсуждают подготовку нового наступления Кремля. Кое-кто выразил опасение, что оно начнется раньше, чем немецкие танки Leopard придут в Украину.

Харук убежден, что россияне постараются реализовать значительную наступательную операцию до того, как Вооруженные силы Украины получают новую технику.

Россия может попытаться наступать

Харук привел параллель по истории. Когда в последние месяцы Первой мировой войны немцы собрали все силы и сделали попытку переломить ситуацию на западном фронте до того, как вступят в бой американские дивизии.

Военный эксперт предполагает, что подобная ситуация может произойти сейчас, когда Владимир Путин захочет переломить ход событий.

Но сдержать российское наступление ВСУ могут имеющимися силами и техникой. Новые танки будут необходимы нам для наступления и для освобождения оккупированных территорий,

– резюмировал эксперт.

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