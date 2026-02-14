Действительно ли Россия готовит новое наступление: эксперт по безопасности указал на важные детали

Россия готовится к весеннему наступлению, накопив резервы. Но качество российских войск падает, а их попытки прорыва не приносят стратегического успеха. Россияне пытаются огибать украинский пояс городов-крепостей, используя преимущественно автомобильную технику.

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, объяснил 24 Каналу, что война превратилась в тотальную битву на истощение, где победит тот, кто выдержит.

Смотрите также: Намеренно придумали, – Братчук рассказал, почему россияне заговорили о "контрнаступлении" ВСУ

Сможет ли Россия прорвать украинскую оборону весной?

"Россияне действительно накопили резервы примерно 100 тысяч человек. Это угрожающая цифра, но она не принесет России стратегического успеха. У России проблемы с достижением результатов на тактических участках – когда у них возникли трудности, четверть всех контратакующих действий приходилась на украинские войска, как заявил Александр Сырский", – объяснил Жмайло.

Украина проводит бои в районе Терноватого и в Днепропетровской области, пытаясь контратаковать. Важно понимать, что эти резервы не пойдут одномоментно вдоль линии фронта – скорее всего, они будут концентрировать удар на Покровско-Мирноградской агломерации, пытаясь оторвать украинские резервы на Гуляйпольском направлении.

Это не означает, что они прорвут оборону и захватят всю Донецкую область. Ведь только 20% области они завоевывали с 2023 года, заплатив за это более 400 тысяч потерь, что составляет треть всех российских потерь во время полномасштабного вторжения.

Это будет скорее разведка боем и исследования украинской обороны в разных местах, поскольку российская армия истощена, а качество пехоты падает, включая наемников со всего мира, которых сами россияне называют "одноразками" – они идут в одну атаку и не возвращаются,

– объяснил Жмайло.

Могут ли российские подразделения восстановить наступательный потенциал?

Возможна концентрация больших сил и попытки прорыва с использованием автомобильной техники, поскольку живой бронетехники у россиян фактически не осталось, и они пытаются закрепиться эффектом неожиданности по простому плану в два этапа.

Если движение к Гуляйполю и Запорожью имеет более отвратительный характер, то на Покровско-Мирноградском направлении россияне истощены – их группировка потеряла наступательный потенциал, но они будут продолжать пробиваться к Доброполью.

План врага двухэтапный: сначала отсечь Дружковско-Константиновскую агломерацию украинского пояса крепостей, а затем – Славянско-Краматорский отрезок, и эти планы всем известны, потому что американцы дают россиянам время, чтобы они попытались силой решить вопрос Донецкой области, которую Украина не хочет отдавать.

Россияне обещают американцам, что украинская армия вот-вот посыплется, и постоянно накручивают это информационно, показывая наличие резервов и сил, хотя такие обещания звучат еще с начала прихода республиканской администрации к власти в Вашингтоне.

Хотя у россиян будет определенное "второе" дыхание, существенных кардинальных изменений на фронте не произойдет. Учитывая американскую поддержку России, надорваться могут именно россияне – выживаемость отдельных российских подразделений составляет лишь около 5% по данным наших разведчиков,

– подчеркнул Жмайло.

Что еще известно о потерях врага?