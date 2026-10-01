Руководство России не демонстрирует никаких признаков готовности к миру и рассчитывает измотать Украину зимой с помощью массированных атак и дефицита средств ПВО. Для достижения своих целей Москва также усиливает давление на западных партнеров Киева посредством гибридных угроз, кибератак и диверсий в Европе.

Как сообщает BBC в материале редактора отдела по России Стива Розенберга, Владимир Путин по-прежнему уверен в своей способности одержать военную победу. Несмотря на рекордные потери на фронте и существенное ухудшение состояния российской экономики, Кремль планирует наращивать интенсивность боевых действий.

Расчет на изнурительное давление зимой

Кремль планирует воспользоваться дефицитом ракет для украинской противовоздушной обороны и увеличить частоту ударов в холодное время года. Украинские военные уже фиксируют затруднения при сбивании баллистических ракет и новых реактивных беспилотников.

Параллельно с военным давлением на фронте Москва стремится добиться от европейских стран сокращения оборонной и финансовой поддержки Украины. Российское руководство называет западную помощь главным препятствием для достижения своих целей.

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Гибридные угрозы и запугивание Европы

Западные чиновники отмечают, что Россия разворачивает масштабную кампанию в так называемой "серой зоне". Это проявляется в виде диверсий, кибератак и регулярных нарушений воздушного пространства стран Евросоюза российскими дронами.

В частности, в Германии вблизи украинских грузовых самолетов в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров открыто заявил, что считает это противостояние войной Европы против России.

Российские идеологи открыто угрожают эскалацией вплоть до применения ядерного оружия в случае продолжения европейской помощи Киеву. Почетный председатель Рады по внешней и оборонной политике России Сергей Караганов заявил о намерении "ликвидировать Украину как жизнеспособное государство".

Реальные цели Кремля на фронте

Несмотря на агрессивную риторику, очевидных признаков подготовки России к прямому военному конфликту с НАТО нет. За более чем четыре с половиной года полномасштабного вторжения российская армия так и не смогла полностью оккупировать даже Донбасс.

Более того, благодаря слаженным действиям украинских военных в ходе операции "Вивальди"удалось освободить около 175 квадратных километров оккупированных территорий.

Какова ситуация на фронте: смотрите карту DeepState

Последние выступления российских чиновников свидетельствуют о том, что Москва пытается оправдать собственную агрессию и продолжает отвергать любые мирные инициативы.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, экс-командир польского спецподразделения ГРОМ Роман Полко также отмечал, что Путин уже не может остановить войну из-за страха ответственности перед собственным обществом.

Генерал подчеркнул, что удары вблизи границ НАТО призваны проверить реакцию Альянса и создать повод для новой волны мобилизации в России.