Як повідомляє видання BBC у матеріалі редактора відділу Росії Стіва Розенберга, Володимир Путін зберігає впевненість у здатності здобути військову перемогу. Попри рекордні втрати на фронті та суттєве погіршення стану російської економіки, Кремль планує нарощувати інтенсивність бойових дій.

Розрахунок на зимовий виснажливий тиск

Кремль планує скористатися дефіцитом ракет для української протиповітряної оборони та збільшити частоту ударів у холодну пору року. Українські військові вже фіксують ускладнення під час збиття балістичних ракет і нових реактивних безпілотників.

Паралельно з військовим тиском на фронті Москва прагне домогтися від європейських країн скорочення оборонної та фінансової підтримки України. Російське керівництво називає західну допомогу головною перешкодою для досягнення своїх цілей.

Гібридні загрози та залякування Європи

Західні посадовці зазначають, що Росія розгортає масштабну кампанію у так званій "сірій зоні". Це проявляється через диверсії, кібератаки та регулярні порушення повітряного простору країн Євросоюзу російськими дронами.

Зокрема, у Німеччині поблизу українських вантажних літаків в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою. Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров відкрито заявив, що вважає це протистояння війною Європи проти Росії.

Російські ідеологи відкрито погрожують ескалацією аж до застосування ядерної зброї у разі продовження європейської допомоги Києву. Почесний голова Ради з зовнішньої та оборонної політики Росії Сергій Караганов заявив про намір "ліквідувати Україну як життєздатну державу".

Реальні цілі Кремля на фронті

Попри агресивну риторику, очевидних ознак підготовки Росії до прямого воєнного конфлікту з НАТО немає. За понад чотири з половиною роки повномасштабного вторгнення російська армія так і не змогла повністю окупувати навіть Донбас.

Ба більше, завдяки злагодженим діям українських військових у ході операції "Вівальді" вдалося звільнити близько 175 квадратних кілометрів окупованих територій.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту DeepState

Останні виступи російських чиновників свідчать про те, що Москва намагається виправдати власну агресію та продовжує відкидати будь-які мирні ініціативи.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, екскомандир польського спецпідрозділу ГРОМ Роман Полко також зазначав, що Путін уже не може зупинити війну через острах відповідальності перед власним суспільством.

Генерал підкреслив, що удари біля кордонів НАТО покликані перевірити реакцію Альянсу та створити привід для нової хвилі мобілізації в Росії.