Россия готовит новые массированные удары: авиаэксперт спрогнозировал, куда и чем будет бить враг

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новым массированным ударам. В частности, враг постоянно наносит точечные удары по элементам нашей энергосистемы.

Однако не стоит говорить, что обстрелы будут только по объектам Киева. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что у Украины целостная энергосистема, поэтому оккупанты бьют по основным распределительным элементам.

Смотрите также Россия ночью ударила по предприятиям Нафтогаза

"Это приводит к потере возможности варьировать в пиковые нагрузки. Но не обязательно это будет Киев. В таких метеоусловиях, которые сейчас мы видим, – постоянная минусовая температура, – они будут пытаться бить по энергетической составляющей, чтобы дальше давить психологически на украинцев", – подчеркнул эксперт.

Чем может бить Россия?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что у российских захватчиков достаточно разнообразных видов вооружения, начиная от беспилотников, заканчивая крылатыми ракетами. Поэтому все будет зависеть от возможности накопленных ресурсов.

Сейчас появились новые реактивные "Шахеды". Иран поставил более современные разработки, дроны Karrar, которые в России называют "Герань-5". Поэтому здесь больше о комбинированности и нагрузке нашей противовоздушной обороны путем собранных разведданных, – то, что они получают, делая ежедневные малые атаки ударными беспилотниками, – объяснил Храпчинский.

Ударит ли враг "Орешником"?

Мониторинговые каналы также сообщают, что якобы в ближайшее время Россия снова может ударить "Орешником". Как отметил авиаэксперт, во время двух попыток и одной неудачной попытки применения "Орешника" на сайте посольства США в Украине было сообщение о возможной угрозе. Было предложение гражданам Штатов покинуть Украину или находиться в безопасном месте.

Запуск "Орешника" по профилю – это фактически запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Россия должна известить США о том, что делает такой выстрел. Потому что учитывая автоматические протоколы или систему международного стратегического оповещения такой профиль пуска будет выглядеть, будто кто-то запустил ядерную ракету. Если угроза реальна, то официальное предупреждение будет размещено на сайте U.S. Embassy in Ukraine.

Поэтому в первом, втором и третьем случаях посольство США в Украине были оповещены. Поэтому лучше верить в то, что написано на сайте посольства, чем в то, что пишут мониторинговые каналы. Мониторинговые каналы могут воспринимать какую-то информацию, которая была сброшена врагом для того, чтобы можно было создавать психологический кризис в обществе, – подчеркнул Храпчинский.

Массированные атаки на Украину: что стоит знать?