Россия планирует ответ на курскую операцию, мы знаем об этих планах, – разведка
Операция ВСУ в Курской области продолжается. Опыт наступления наши защитники используют для освобождения оккупированных территорий.
Об этом рассказал заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий. По его словам, события в Курской области станут точкой изменений в отношениях, как внутри страны, так и на международном уровне.
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В частности, Скибицкий считает, что Курская операция стала топ-новостью в мире, потому что это операция против ядерной державы и страны, которая требует переговоров только на ее собственных условиях.
"Операция продолжается. Россия планирует ответ – есть планы, мы о них знаем. О них знает наше руководство государства и военное руководство, чтобы ее продолжить и сорвать планы", – сказал Скибицкий.
Успех наступления в опыте ВСУ
Также по словам представителя ГУР, начать операцию в Курской области помог опыт, приобретенный ранее в Херсонской и Харьковской областях, а также в прошлом году. При этом нынешнее наступление защитников имеет несколько преимуществ.
"Это следующая операция, которая позволяет приобрести реальный боевой опыт по проведению наступательных операций. Этот опыт необходим для освобождения наших территорий", – сказал он.
Справка. Силы обороны продолжают активно продвигаться по Курской области. В то же время в СМИ появилась информация, что Путин приказал своим войскам отбить эту территорию до 1 октября.