Об этом сообщает начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Разведка раскрыла план россиян

Украинская разведка зафиксировала перехваченные сообщения, в которых говорится о приказе командирам российских оккупационных подразделений, блокирующих Олешки, готовить пропагандистские ролики.

В видео должны участвовать мирные жители города. Их планируют заставлять восхвалять российских захватчиков, разрушивших Олешки, а также перекладывать ответственность за последствия российских преступлений на украинских военных.

Россияне сначала разрушают город, оставляют людей без еды и воды, а затем заставляют перед камерами благодарить оккупантов. Меняются века и диктаторы, но методы имперского унижения остаются прежними. И сегодня мы видим это в Олешках,

– подчеркивает Прокудин.

Украинская сторона подчеркнула, что для спасения гражданского населения необходимы гуманитарные коридоры для эвакуации людей и доставки продовольствия. Передача небольшого количества продуктов на камеру не может заменить полноценную помощь.

Если вы действительно хотите помочь людям, нужны гуманитарные коридоры для эвакуации и доставки продовольствия. Пачка макарон, выданная перед камерой, вряд ли кому-то поможет. Пока вы занимаетесь этой ерундой и отказываетесь от договоренностей о спасении людей, в Олешках умирают мирные жители,

– обратился Прокудин к россиянам.

Украина продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы помочь жителям временно оккупированных Олешек.

Напомним, Киев инициировал срочное рассмотрение гуманитарной ситуациив Олешках на заседании Постоянной Рады ОБСЕ. Украинская сторона планирует проинформировать государства-участники о ситуации, сложившейся во временно оккупированном городе. В частности, речь пойдет о мирных жителях, среди которых есть дети.