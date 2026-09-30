Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что известно о ситуации в Олешках?

Вопрос вынесен на рассмотрение под названием "О катастрофической гуманитарной ситуации в украинском городе Олешки, временно оккупированном Российской Федерацией". Его должны рассмотреть на заседании Постоянной Рады ОБСЕ.

Украинская сторона планирует проинформировать государства-участники о ситуации, сложившейся во временно оккупированном городе. В частности, речь пойдет о гражданских жителях, среди которых есть дети.

Делегация Украины проинформирует государства-участники об ужасающей ситуации, созданной российскими оккупационными властями, которые держат в заложниках гражданских лиц, включая детей. Это не что иное, как гуманитарная катастрофа,

– подчеркнул Сибига.

По словам министра, ситуация в Олешках является критической и требует немедленной реакции международного сообщества. Он призвал председательство ОБСЕ и государства-участника осудить действия России.

Олешки нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Россию необходимо заставить немедленно ее предоставить,

– сказал министр.

Напомним, в оккупированных Олешках в Херсонской области ухудшается гуманитарная ситуация: местные жители остаются без достаточного количества еды, лекарств и газа. Журналисты установили, что в районе города могут находиться 2 российские бригады. Командиры этих подразделений могут быть причастны к созданию условий, в которых оказались жители оккупированного города.