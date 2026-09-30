Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що відомо про ситуацію в Олешках?

Питання винесене на розгляд під назвою "Щодо катастрофічної гуманітарної ситуації в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією". Його мають розглянути на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Українська сторона планує поінформувати держави-учасниці про ситуацію, яка склалася в тимчасово окупованому місті. Зокрема, йтиметься про цивільних мешканців, серед яких є діти.

Делегація України поінформує держави-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних осіб, включаючи дітей. Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа,

– наголосив Сибіга.

За словами міністра, ситуація в Олешках є критичною та потребує негайної реакції міжнародної спільноти. Він закликав головування ОБСЄ та держави-учасниці засудити дії Росії.

Олешки потребують термінової гуманітарної допомоги. Росію необхідно змусити негайно її надати,

– сказав міністр.

Нагадаємо, в окупованих Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна ситуація: місцеві жителі залишаються без достатньої кількості їжі, ліків та газу. Журналісти встановили, що в районі міста можуть перебувати 2 бригади Росії. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до створення умов, у яких опинилися мешканці окупованого міста.