"Людей заставят благодарить Россию": враг готовит широкомасштабную информационную кампанию против Украины в Олешках

Российские оккупанты готовят пропагандистские ролики с участием мирных жителей временно оккупированных Олешек. Украинская разведка заявила, что перехватила приказ командирам подразделений, блокирующих город, организовать съемки.

Об этом сообщает начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Разведка раскрыла план россиян

Украинская разведка зафиксировала перехваченные сообщения, в которых говорится о приказе командирам российских оккупационных подразделений, блокирующих Олешки, готовить пропагандистские ролики.

В видео должны участвовать мирные жители города. Их планируют заставлять восхвалять российских захватчиков, разрушивших Олешки, а также перекладывать ответственность за последствия российских преступлений на украинских военных.

Россияне сначала разрушают город, оставляют людей без еды и воды, а затем заставляют перед камерами благодарить оккупантов. Меняются века и диктаторы, но методы имперского унижения остаются прежними. И сегодня мы видим это в Олешках,

– подчеркивает Прокудин.

Украинская сторона подчеркнула, что для спасения гражданского населения необходимы гуманитарные коридоры для эвакуации людей и доставки продовольствия. Передача небольшого количества продуктов на камеру не может заменить полноценную помощь.

Если вы действительно хотите помочь людям, нужны гуманитарные коридоры для эвакуации и доставки продовольствия. Пачка макарон, выданная перед камерой, вряд ли кому-то поможет. Пока вы занимаетесь этой ерундой и отказываетесь от договоренностей о спасении людей, в Олешках умирают мирные жители,

– обратился Прокудин к россиянам.

Украина продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы помочь жителям временно оккупированных Олешек.

Напомним, Киев инициировал срочное рассмотрение гуманитарной ситуациив Олешках на заседании Постоянной Рады ОБСЕ. Украинская сторона планирует проинформировать государства-участники о ситуации, сложившейся во временно оккупированном городе. В частности, речь пойдет о мирных жителях, среди которых есть дети.