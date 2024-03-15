Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что есть методы того, как можно не появиться на избирательном участке. Об угрозе терактов в Донецке и других оккупированных городах предупредил и "Атеш".
Важно "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам
Провокации от врага
Гуменюк отметила, что ОК "Юг" предупреждало заранее о подготовке врагом провокаций. Уже 15 марта россияне применили их неоднократно и не на одном избирательном участке. В течение следующих так называемых избирательных дней, 16 – 17 марта, так же прогнозируется повторение подобных процессов.
Итак, именно поэтому, при содействии движения сопротивления и партизанского движения типа "Атеш", мы распространяли информацию для местных жителей с временно оккупированных территорий, как можно избежать голосования, как не подвергнуть себя опасности, появившись на таком избирательном участке,
– отметила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Голосовать – если жизни угрожает опасность
По ее словам, надо понимать, если участие в этих так называемых выборах необходимо для сохранения жизни, только это может быть оправданием приобщения к этому процессу. На самом деле для жителей временно оккупированных территорий были организованы превентивные разъяснения.
"Они касались того, что и как надо сделать, чтобы избежать участия в этом фарсе", – отметила Гуменюк.
"Выборы" на оккупированных территориях: последние новости
- В оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты о выборах Путина. В сети есть видео, где видно, как "Путину сжигают лицо".
- Местных жителей на оккупированных территориях заставляют голосовать под дулом автоматов. Однако на избирательных участках все равно нет никого, кроме коллаборационистов.
- В Московской области тем временем появились листовки с надписью "Путину скоро конец". Их расклеили партизаны движения "Атеш".