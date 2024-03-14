Так называемые “выборы” на временно оккупированных украинских территориях российские захватчики проводят с конца февраля. Известно, что подобные “мероприятия” россиян продлятся до 17 марта, передает 24 Канал.

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Сжигают агитационные плакаты

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают репрессии против местных жителей для того, чтобы они проголосовали на российских псевдовыборах.

К такому избранию главы государства-террористки, как известно, принуждают даже тех людей, которые не имеют российского гражданства.

Впрочем, подобные "поощрения" от захватчиков вызывают возмущение у местного населения, которые всячески дают понять, что оккупационной власти там не рады, а голосовать на "выборах" президента России добровольно никто не желает.

Так, оккупанты также размещают на стенах зданий агитационные плакаты "за Владимира Путина". Впрочем, и такие действия жители временно оккупированных территорий не воспринимают.

В сети обнародовали видео того, как один из местных сжигает подобные "призывы" к избранию главы страны-агрессора. На кадрах видно "поврежденное" лицо Путина.

Во временно оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты: смотрите видео

Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно