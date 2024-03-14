Так называемые “выборы” на временно оккупированных украинских территориях российские захватчики проводят с конца февраля. Известно, что подобные “мероприятия” россиян продлятся до 17 марта, передает 24 Канал.
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Сжигают агитационные плакаты
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают репрессии против местных жителей для того, чтобы они проголосовали на российских псевдовыборах.
К такому избранию главы государства-террористки, как известно, принуждают даже тех людей, которые не имеют российского гражданства.
Впрочем, подобные "поощрения" от захватчиков вызывают возмущение у местного населения, которые всячески дают понять, что оккупационной власти там не рады, а голосовать на "выборах" президента России добровольно никто не желает.
Так, оккупанты также размещают на стенах зданий агитационные плакаты "за Владимира Путина". Впрочем, и такие действия жители временно оккупированных территорий не воспринимают.
В сети обнародовали видео того, как один из местных сжигает подобные "призывы" к избранию главы страны-агрессора. На кадрах видно "поврежденное" лицо Путина.
Во временно оккупированном Мелитополе сжигают агитационные плакаты: смотрите видео
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- Недавно Владимир Путин издал указ, которым "присоединил" оккупированные территории Украины к стране-агрессору. Глава Кремля "записал" в южный военный округ Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым.
- Ранее сообщалось, что россияне свезли 10 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории. Но и в том, что российские силовики периодически делают обходы по квартирам и проводят тщательные проверки. Людей посреди улиц начинают все чаще останавливать непонятно зачем.
- По словам журналистки из Херсона, в информационном поле на временно оккупированных украинских территориях выборы и пропаганда заполонили почти все. Там очень мало, по сравнению с довыборным периодом, о так называемых "успехах" России на фронте.
- В то же время россияне не допускают серьезные организации на временно оккупированную территорию, потому что не хотят показывать процесс так называемого "голосования" под прицелом автоматов и какое давление осуществляется на местное население.
- Более того, российские захватчики пытаются скрыть списки людей, которые находятся в так называемых "избирательных комиссиях". Однако их уже постепенно идентифицируют. Все они впоследствии получат "привет" от украинского правосудия.