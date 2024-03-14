Так звані "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях російські загарбники проводять з кінця лютого. Відомо, що подібні "заходи" росіян триватимуть до 17 березня, передає 24 Канал.

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Спалюють агітаційні плакати

На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють репресії проти місцевих жителів задля того, аби вони проголосували на російських псевдовиборах.

До такого обрання очільника держави-терористки, як відомо, примушують навіть тих людей, які не мають російського громадянства.

Втім, подібні "заохочення" від загарбників викликають обурення у місцевого населення, які всіляко дають зрозуміти, що окупаційній владі там не раді, а голосувати на "виборах" президента Росії добровільно ніхто не бажає.

Так, окупанти також розміщують на стінах будівель агітаційні плакати "за Владіміра Путіна". Втім, і такі дії мешканці тимчасово окупованих територій не сприймають.

У мережі оприлюднили відео того, як один із місцевих спалює подібні "заклики" до обрання глави країни-агресорки. На кадрах видно "пошкоджене" обличчя Путіна.

У тимчасово окупованому Мелітополі спалюють агітаційні плакати: дивіться відео

Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо