Так звані "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях російські загарбники проводять з кінця лютого. Відомо, що подібні "заходи" росіян триватимуть до 17 березня, передає 24 Канал.
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Спалюють агітаційні плакати
На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють репресії проти місцевих жителів задля того, аби вони проголосували на російських псевдовиборах.
До такого обрання очільника держави-терористки, як відомо, примушують навіть тих людей, які не мають російського громадянства.
Втім, подібні "заохочення" від загарбників викликають обурення у місцевого населення, які всіляко дають зрозуміти, що окупаційній владі там не раді, а голосувати на "виборах" президента Росії добровільно ніхто не бажає.
Так, окупанти також розміщують на стінах будівель агітаційні плакати "за Владіміра Путіна". Втім, і такі дії мешканці тимчасово окупованих територій не сприймають.
У мережі оприлюднили відео того, як один із місцевих спалює подібні "заклики" до обрання глави країни-агресорки. На кадрах видно "пошкоджене" обличчя Путіна.
У тимчасово окупованому Мелітополі спалюють агітаційні плакати: дивіться відео
Псевдовибори на окупованих територіях: що відомо
- Нещодавно Владімір Путін видав указ, яким "доєднав" окуповані території України до країни-агресорки. Глава Кремля "записав" до південного військового округу Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим.
- Раніше повідомлялося, що росіяни звезли 10 тисяч росгвардійців на тимчасово окуповані території. Але й в тому, що російські силовики періодично роблять обходи по квартирах та проводять ретельні перевірки. Людей посеред вулиць починають дедалі частіше зупиняти незрозуміло навіщо.
- За словами журналістки з Херсона, в інформаційному полі на тимчасово окупованих українських територіях вибори й пропаганда заполонили майже все. Там дуже мало, у порівнянні з довиборчим періодом, про так звані "успіхи" Росії на фронті.
- Водночас росіяни не допускають серйозні організації на тимчасово окуповану територію, бо не хочуть показувати процес так званого "голосування" під прицілом автоматів та який тиск здійснюється на місцеве населення.
- Ба більше, російські загарбники намагаються сховати списки людей, які перебувають у так званих "виборчих комісіях". Однак їх вже поступово ідентифікують. Усі вони згодом отримають "привіт" від українського правосуддя.